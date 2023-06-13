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港聞

港聞二

【Emily】唞啖大氣 再打孖上

【明報專訊】喺維港展出嘅巨型黃鴨，其中一隻上個星期六因為天氣太熱而要「放氣」，主辦方喺檢查後，噚日泄氣嘅黃鴨已經「游」番去維港，就好似做人咁，太大壓力就要唞一唞，𠵱家「扁皮鴨」變番脹卜卜，同另外嗰隻齊齊同大家打卡。

主辦單位前日用躉船將「鴨皮」連底座吊離水面，運去青衣船廠維修。噚日朝早大約10點，一艘躉船將「鴨皮」運番去金鐘添馬公園對出嘅維港，工作人員之後幫黃鴨充氣，兩個幾鐘頭後孖鴨再現，繼續有唔少市民來到打卡留念。

昂坪推黃鴨泡泡浴纜車

期間限定 好彩先搭到

另外，昂坪360今日起推出「《橡皮鴨二重暢》遊昂坪360」活動，設有多個黃鴨主題裝置，包括「橡皮鴨泡泡浴主題纜車」，昂坪市集內又有約兩米高嘅「巨大化透明浴缸」裝置同埋特設夢幻浴室場景。另外，昂坪市集「香港有愛」禮品店義賣首批1000隻橡皮鴨，每隻50蚊，收益會用嚟做善事。

昂坪360亦推出「期間限定」嘅泡泡浴主題纜車，車廂以白色浴室為靈感，配上橡皮鴨圖案，畀乘客同橡皮鴨一齊體驗纜車之旅；呢部纜車會喺6月13日至9月3日不定時畀幸運嘅乘客搭，另外亦會有兩架「飛天橡皮鴨」不載客纜車，市民可以喺6月13日至25日留意「飛天鴨」翱翔大嶼山。

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