【Emily】侵烏後首辦 酒會唔見西方外交官 賀俄國慶 茂波：歡迎投資交流

【明報專訊】噚日係俄羅斯國慶日，俄國駐港總領事館傍晚喺港島香格里拉酒店搞咗場國慶酒會。西方多國都有以侵烏為由制裁俄羅斯，因此唔多見西方外交官到場，只見對烏戰較置身事外或立場較親俄嘅國家，好似土耳其、印度、以色列、緬甸咁有總領事現身。據記者了解，至少法國駐港總領事館係收到俄方邀請，但就唔派代表出席。港府方面就有財政司長陳茂波等做代表出席並致辭。
俄國總領館職員話，因為新冠疫情，今次係2019年後第一次再搞國慶酒會。換句話講，今次亦係俄羅斯舊年2月24日展開所謂「特別軍事行動」入侵烏克蘭以來，第一次喺香港搞國慶酒會。身為俄國外交官，總領事薩基托福（Igor Sagitov）致辭時亦唔令人意外咁有幾句將矛頭指向西方同烏克蘭。
陳茂波致辭時，一開始就提到國家主席習近平今年3月訪俄，形容呢個係中俄增進投資同經濟合作嘅「重要前行一步」，尤其係中方「一帶一路」同埋俄方「歐亞經濟聯盟」倡議可產生協同效應。佢又話香港歡迎來自俄羅斯嘅投資同埋文化交流。陳之後由薩基托福陪同品嘗俄國特產伏特加同魚子醬。
林鄭梁君彥葉劉同到場
酒會仲有好幾個現任同前任港府官員或公職高層到場，例如前特首林鄭月娥、前律政司長梁愛詩、立法會主席梁君彥同埋行會召集人葉劉淑儀等。