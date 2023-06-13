明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

【Emily】侵烏後首辦 酒會唔見西方外交官 賀俄國慶 茂波：歡迎投資交流

【明報專訊】噚日係俄羅斯國慶日，俄國駐港總領事館傍晚喺港島香格里拉酒店搞咗場國慶酒會。西方多國都有以侵烏為由制裁俄羅斯，因此唔多見西方外交官到場，只見對烏戰較置身事外或立場較親俄嘅國家，好似土耳其、印度、以色列、緬甸咁有總領事現身。據記者了解，至少法國駐港總領事館係收到俄方邀請，但就唔派代表出席。港府方面就有財政司長陳茂波等做代表出席並致辭。

俄國總領館職員話，因為新冠疫情，今次係2019年後第一次再搞國慶酒會。換句話講，今次亦係俄羅斯舊年2月24日展開所謂「特別軍事行動」入侵烏克蘭以來，第一次喺香港搞國慶酒會。身為俄國外交官，總領事薩基托福（Igor Sagitov）致辭時亦唔令人意外咁有幾句將矛頭指向西方同烏克蘭。

陳茂波致辭時，一開始就提到國家主席習近平今年3月訪俄，形容呢個係中俄增進投資同經濟合作嘅「重要前行一步」，尤其係中方「一帶一路」同埋俄方「歐亞經濟聯盟」倡議可產生協同效應。佢又話香港歡迎來自俄羅斯嘅投資同埋文化交流。陳之後由薩基托福陪同品嘗俄國特產伏特加同魚子醬。

林鄭梁君彥葉劉同到場

酒會仲有好幾個現任同前任港府官員或公職高層到場，例如前特首林鄭月娥、前律政司長梁愛詩、立法會主席梁君彥同埋行會召集人葉劉淑儀等。

上 / 下一篇新聞

官質疑禁令對象 《榮光》案7．21再訊 准藉新聞稿警署貼碼送達文件
官質疑禁令對象 《榮光》案7．21再訊 准藉新聞稿警署貼碼送達文件
周冠威料無人冒險充被告 難反對
周冠威料無人冒險充被告 難反對
法官陳慶偉抱恙 初選案押後訊
法官陳慶偉抱恙 初選案押後訊
比亞迪全線4店遭撞閘淋油 港代理稱沒結怨 消息指商業糾紛
比亞迪全線4店遭撞閘淋油 港代理稱沒結怨 消息指商業糾紛
股價續升「未見紅」 銷量一度壓Tesla
股價續升「未見紅」 銷量一度壓Tesla
英私校遇襲港生重傷 入境處：已外交跟進
英私校遇襲港生重傷 入境處：已外交跟進
六旬婦村屋摘荔枝疑失足墮斃 年年返流浮山採果 子嘆「佢會將最好嘅留畀我哋」
六旬婦村屋摘荔枝疑失足墮斃 年年返流浮山採果 子嘆「佢會將最好嘅留畀我哋」
電動滑板單車 擬限年齡時速須戴頭盔
電動滑板單車 擬限年齡時速須戴頭盔
李夏茵冀康健中心助分流 精神科家醫或不足
李夏茵冀康健中心助分流 精神科家醫或不足
彩虹站斬人案 疑不忿遭事主辭退犯案 越南漢落網
彩虹站斬人案 疑不忿遭事主辭退犯案 越南漢落網
丘卓恒任北都辦主任 年內公布發展計劃
丘卓恒任北都辦主任 年內公布發展計劃
國安無罪上訴可追溯修例前 議員關注 梅基發：正受審者未知定罪否 無損公平
國安無罪上訴可追溯修例前 議員關注 梅基發：正受審者未知定罪否 無損公平
運輸建造輸勞1.9萬 今公布 6000為機場工 或安排跨境上下班
運輸建造輸勞1.9萬 今公布 6000為機場工 或安排跨境上下班
的士服務質素遜疫前 業界稱司機流失環境變
的士服務質素遜疫前 業界稱司機流失環境變
限5.5噸路段 中型貨車撞掃地工
限5.5噸路段 中型貨車撞掃地工
涉超市偷食物 督察稱煩惱分神 爭子撫養權憂升職試煩報幼園
涉超市偷食物 督察稱煩惱分神 爭子撫養權憂升職試煩報幼園
燃彈擲警署案 兄控縱火弟控藏汽油母控妨司法
燃彈擲警署案 兄控縱火弟控藏汽油母控妨司法
認33年前狎表妹 47歲漢判社服
認33年前狎表妹 47歲漢判社服
3青年控去年六四多區塗鴉
3青年控去年六四多區塗鴉
認採樣站縱火 運輸工囚26月
認採樣站縱火 運輸工囚26月
中大首創免疫療法 細胞「轉惡為善」抗肺癌
中大首創免疫療法 細胞「轉惡為善」抗肺癌
屯院新急症室周四啟 增發燒等候區、負壓診症室
屯院新急症室周四啟 增發燒等候區、負壓診症室
大灣區GBA新聞：港企AI研發新藥快狠準 客戶認可 籌備B輪融資 研發中心擬東莞遷河套
大灣區GBA新聞：港企AI研發新藥快狠準 客戶認可 籌備B輪融資 研發中心擬東莞遷河套
大灣區GBA新聞：生物醫藥 長三角領先灣區
大灣區GBA新聞：生物醫藥 長三角領先灣區
【Emily】唞啖大氣 再打孖上
【Emily】唞啖大氣 再打孖上
【Emily】立會餐廳試菜 陸瀚民力捧梅菜扣肉
【Emily】立會餐廳試菜 陸瀚民力捧梅菜扣肉
【Emily】吳傑莊去海峽論壇 向青年sell灣區
【Emily】吳傑莊去海峽論壇 向青年sell灣區
【Emily】立會放暑假 5事務委會將訪內地星洲
【Emily】立會放暑假 5事務委會將訪內地星洲
【Emily】家長報喜 有導管進食智障者准排院舍
【Emily】家長報喜 有導管進食智障者准排院舍