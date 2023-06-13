大灣區GBA新聞：生物醫藥 長三角領先灣區

盼借鑑前人 聯繫灣區上下游

大灣生物董事長梁國龍表示，大灣區比長三角「慢了10至20年」，對手已是國際一流水平，「真要同佢『頂』是很難的」，他認為要着眼未來發展方向如合成生物學、數字化研發等，「現在已經有很多政策支持，要追番上去」。他認為可借鑑前人發展路徑，「長三角之前也是幾個大平台公司搞起『生態系統』，孵化整個長三角的製藥產業。我們作為一個平台公司，希望在大灣區做同一件事，幫助香港以至整個大灣區做一個平台，聯繫到上下游」。

根據國家發改委2021年頒布的《「十四五」生物經濟發展規劃》，京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝雙城經濟圈四大區域均是「生物經濟先導區」。近年亦有不少長三角醫藥龍頭在大灣區設立分部或研究機構，深圳坪山、廣州黃埔、東莞松山湖等地均有相關政策支持培育生物醫藥企業。