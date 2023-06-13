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大灣區GBA新聞：生物醫藥 長三角領先灣區

【明報專訊】在生物醫藥領域，大灣區企業首先要面對來自「先行者」長三角產業集群的競爭。據內媒《中國經濟新聞網》報道，截至去年10月，內地共3368家與生物技術、製藥相關的企業，長三角（上海、浙江、江蘇、安徽）佔半壁江山，當中又以上海最多，佔到長三角的40%。長三角生物醫藥產業佔到全國約30%產值、近30%的藥品銷售額，在2018至2020年間貢獻了國產一類新藥（多為創新技術較高的藥物）總數近70%。

盼借鑑前人 聯繫灣區上下游

大灣生物董事長梁國龍表示，大灣區比長三角「慢了10至20年」，對手已是國際一流水平，「真要同佢『頂』是很難的」，他認為要着眼未來發展方向如合成生物學、數字化研發等，「現在已經有很多政策支持，要追番上去」。他認為可借鑑前人發展路徑，「長三角之前也是幾個大平台公司搞起『生態系統』，孵化整個長三角的製藥產業。我們作為一個平台公司，希望在大灣區做同一件事，幫助香港以至整個大灣區做一個平台，聯繫到上下游」。

根據國家發改委2021年頒布的《「十四五」生物經濟發展規劃》，京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝雙城經濟圈四大區域均是「生物經濟先導區」。近年亦有不少長三角醫藥龍頭在大灣區設立分部或研究機構，深圳坪山、廣州黃埔、東莞松山湖等地均有相關政策支持培育生物醫藥企業。

相關字詞﹕製藥 長三角 大灣生物 生物醫藥 大灣區

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