大灣區GBA新聞：港企AI研發新藥快狠準 客戶認可 籌備B輪融資 研發中心擬東莞遷河套

明報記者 林迎

「以後AI會是底層技術，在系統中直接應用，就像一部iPhone，用戶不需要懂得技術原理，只要識操作就得。」大灣生物董事長梁國龍對本報說，公司一直致力於AI平台市場化和商業化，使醫藥研發更易操作。梁國龍近期為準備B輪融資馬不停蹄，他5月中赴澳門出席第三屆BEYOND國際科技創新博覽會，5月底又到新加坡見投資者。

梁國龍說，生物技術本身專業性強，「再加上採用AI的話就很少對手，尤其在公共領域開發這個範疇，大灣生物是全球第一個做這樣的嘗試」。他舉例，旗下「AlfaCell」智能化定點整合細胞株構建平台，用AI找到細胞中的高活躍區位點，將目標產品基因精準插入，「如果不用AI，只能隨機插入，有的細胞很好、有的很差，需要3個月才能完成篩選過程。但如果AI已經找到插入點，且有信心做到高質量、穩定，下游工作可以提前開始」。

篩選細胞半個月變10分鐘

另一款智能化精準挑選平台「Klon4.0」，AI透過數據庫「學習」細胞影像，懂得分辨優秀的高產量細胞，在顯微鏡下可一次過同時篩選幾十萬個細胞，10分鐘內即可定位目標細胞株，再用機械臂將其吸起。如果用人工篩選，要先將細胞稀釋、培養後再觀察，至少半個月才能完成，且目標細胞在稀釋過程中有一定機率會被丟棄，導致無功而返，但靠AI就可在前期「快準狠」完成任務。此外，細胞培養基有幾百種不同成分，傳統方法要做多輪實驗，但AI可推薦5到10款配方，再由人工驗證，成功率可達八成以上。

梁國龍表示，「AlfaCell」自2022年起商用僅1年多，已經有約20個客戶，90%為內地中小企，但亦有國外客戶正在試用，滿意度都很高。「競爭對手打價格戰，着重規模，有更多錢投資在建立大型培養皿，我們是注重技術。」梁國龍解釋，希望將融資所得投入在無形資產，從技術上與對手拉開距離，「我們可以與大廠合作，提供技術許可，他們按月或按年付費，在他們那裏生產，我們就不用自己建基地」。

投資者：有超越國際龍頭機會

戈壁創投（Gobi Partners）是大灣生物投資者之一，戈壁大灣區管理合伙人唐啟波對本報稱，大灣生物將人工智能用於製藥，「在全球也沒有幾個，美國一些公司也是看中這點和他們合作，而傳統藥廠可能沒有花很多時間或者精力去開發（人工智能）」。他說，這些新領域使一個本地創業者能達到國際水準，甚至有超越國際龍頭的機會，「大家本來在同一個起跑線，但如果你用上人工智能，客戶就會採用你的技術」。

指河套政策不錯 可吸人才投資

梁國龍曾就讀於倫敦帝國理工學院和牛津大學，取得生物化學碩士學位，之後加入投資銀行，2013年返港加入家族企業聯康生物科技集團（0690），2017年在清華大學讀EMBA，「當時就有講AI，但將其加入製藥工藝開發就沒人想過。我認為這可以解決行業痛點，剛好又找到合伙人可以一起做」。梁國龍同年獲委任為聯康生物科技董事會主席並成為大股東，經過多番重組，將聯康原有的研發機構獨立出來，2019年組建大灣生物。

大灣生物總部位於香港科學園，研發中心則在東莞。梁國龍說有意將研發中心遷往河套的深圳園區，「河套政策不錯，最大的原因是吸引到更多人才，相信深圳未來10年會有更多錢投入河套，也有機會吸引到更多投資」。