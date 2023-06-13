認33年前狎表妹 47歲漢判社服

被告CFL（案發時14歲）開審前承認3項非禮及4項普通襲擊，審訊中途承認新增的非禮罪，另續就否認的強姦、非禮及普通襲擊罪受審。3男4女陪審團一致裁定3罪不成立，而強姦罪交替控罪的企圖強姦罪亦不成立。

沒藉久遠否認 顯悔意

張官判刑時引述早前索取的感化報告及社服令報告，提到被告深感後悔，沒利用案件年代久遠、有可能脫罪而不認罪，反而一早承認過錯。被告願完成社服令彌補過錯，貢獻社會，感化官亦認為他不適合感化令，適合社服令。

張官續稱，判刑時考慮被告案發僅14歲，若在當年被捕屬少年犯，很可能判非監禁式刑罰；被告有大學學歷，被捕前有正當工作，無案底，家庭背景良好，獲家人支持，亦有真誠悔意，「冇乜呢個險會重犯」，終判240小時社服令。

涉案事主X早前透過視像系統供稱，被告曾以電芯插入其私處，感覺「好似觸電咁，痛到上頭頂」，事後一直不敢回想。X又哽咽道，擔憂被告對姨甥女不利，但為免悲劇重演，決定出庭揭露這段相隔多年的經歷，「我一定要公義先可以面對自己呢段歷史」。

【案件編號：HCCC 160/21】