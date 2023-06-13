燃彈擲警署案 兄控縱火弟控藏汽油母控妨司法

共6被告 1認罪

被告依次為44歲教車師傅甘偉達（案發年齡，下同）、23歲售貨員倪永聰、22歲髮型師區躍南、18歲送貨工人黄浩程、20歲售貨員倪炳楠及43歲售貨員丁鳳霞。倪永聰和倪炳楠為兄弟，丁鳳霞為二人母親。首4人被控2020年3月30日在警署外非法用火損壞屬陳司橋的私家車及警署牆壁和地面。

倪炳楠被控一項管有物品意圖摧毀或損壞財產罪，指稱他同年5月26日在灣仔交加街6號地下保管或控制24個空玻璃樽、32罐卡式石油氣瓶、一罐和一樽天拿水、4罐汽油和3袋木塞。他與丁鳳霞另被控同日同地串謀妨礙司法公正，摧毁與刑事調查有關的證據。

認罪被告甘偉達承認的案情稱，當日凌晨約2時13分，跑馬地警署遭人投擲3枚汽油彈，閉路電視片段拍攝到他稍早時間駕駛私家車，先後接載另外3名男子。4人走進灣仔交加街一服飾店，隨後被告在便利店購買樽裝啤酒，繼而倒掉內裏液體，並更換私家車牌前往跑馬地。該3名男子在梅馨街下車徘徊，未幾警署出現火光，他們快速上車離開。各人同年5月26日被捕，經調查發現店舖貨倉梯間藏有天拿水、石油氣等。

弟遭埋伏警目擊倒液入廁

至於不認罪5人，控方開案陳辭稱案情提及的3名男子便是倪永聰、區躍南及黄浩程。黃警誡下稱「阿甘叫我出嚟，我淨係負責睇水，我無落手」。倪炳楠則被埋伏警員看見他以鎖匙打開店舖鐵閘，隨後將濃烈刺鼻黑色液體倒進坐廁格內。警員另在其手機發現一則丁鳳霞發出的WhatsApp信息稱「出事了」，倪曾說「我唔知咩事，我阿媽叫我做嘅」。

【案件編號：DCCC 124-5/21】

（反修例風暴）