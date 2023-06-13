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港聞二

涉超市偷食物 督察稱煩惱分神 爭子撫養權憂升職試煩報幼園

【明報專訊】休班女督察涉去年11月在荃灣AEON超市偷取總值逾780元凍肉和水果，事後停職。她否認一項盜竊罪，昨於西九龍裁判法院受審。被告辯稱因有心事分神才忘記支付貨款，並稱案發時她與前夫爭取兒子撫養權，為增加勝算及日後能在警隊選擇「朝九晚五」崗位，她一直煩惱能否通過升職為高級督察的筆試及機動部隊（PTU）的體能測驗。案件押後至6月26日裁決，其間被告續准保釋。

女被告吳詠恩（30歲）被控2022年11月4日在荃灣灣景廣場AEON超市盜竊兩包藍莓、一包牛扒、一包新西蘭羊扒、一包新西蘭羊架、兩包凍蝦和一包魚柳，總值786.2元。

環保袋口打結 稱免凍肉滑出

超市便衣保安楊松娣（譯音）供稱，當日見被告從貨架取下3樽食用油，然後將已在購物車內的凍肉及水果放入一個藍色環保袋內，並將袋口打結。其後被告於收銀處只就食用油付款，當場被截獲，向楊聲稱「一時唔記得畀錢」。

裁判官裁定控罪表證成立後，被告選擇自辯，稱早年移居加拿大，在英屬哥倫比亞大學商科畢業後回港就業，2019年3月加入警隊。當日她到超市為購買食材，自備各一個藍色及白色環保袋以分別裝放乾濕貨。她因為凍肉出水後從藍色袋滑出來，才會將袋口打結。

控：袋重應察沒付款 辯：沒為意

被告又稱，購物時正與友人透過WhatsApp傾談訴苦，而她正煩惱與前夫爭取兩歲兒子的撫養權，為增加收入以確保勝算，以及日後可選擇「朝九晚五」崗位，她正煩惱升職筆試及體能測驗。被告另煩惱兒子報讀幼稚園事宜，以及她打算入訓練營前激光矯視，惟醫生告知她同時有遠視和散光，手術後的風險較一般人大等。

控方盤問時稱，被告將袋子打結直至走到收銀處的時間相距不長，而且裝有凍肉的袋應有一定重量，質疑她不可能記不起未付款的凍肉。被告表示因心事重重，當時沒為意，否認付款前將藍色袋放在白色袋之下是為掩人耳目，稱只是避免藍色袋弄濕錢包。

辯方另傳召4名品格證人，分別是被告前夫，以及3名女性朋友。被告前夫供稱任職副機師，前年與被告辦理分居手續，形容被告正直誠實，不是貪小便宜的人，但為人粗心大意，經常遺失個人物品，需要他人照顧。他認為兩人離異後被告需獨力生活，相信她更會粗心大意。

【案件編號：WKCC72/23】

相關字詞﹕西九龍裁判法院 偷竊 警員犯法 督察

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