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配合油旺重建活化6公園 效內地引智慧元素

【明報專訊】市建局因應旺角小型休憩空間分佈零散、設施欠多元等，與康文署合作推行山東街「微型公園系統」先導計劃，活化市建局兩個重建項目附近的6個公園，首階段工作預計明年上半年展開，爭取在4年內分階段完成。團隊將配合市建局轄下的重建項目加入通道令公眾更易前往，亦會參考內地「智慧公園」的經驗，研究將智慧元素加入部分康樂及健體設施。

市建局行政總監韋志成昨發表網誌〈推展「油旺研究」建議 構建「微型公園系統」〉，引述市建局早前的「油旺研究」，指旺角區內有約20個小型休憩空間，普遍零散分佈在高樓林立的小區，而且位置隱蔽；此外，設施亦不夠多元化，一般只有長椅、遮蔭亭和花槽，亦欠統一的設計元素。

市建局為應對以上問題，挑選現正推展的兩個重建項目周邊6個公園作為試點，即是「地士道街休憩花園」、「廣東道/奶路臣街休憩處」、「新填地街/奶路臣街休憩處」、「山東街休憩處」、「廣東道/豉油街休憩處」及「上海街/山東街休憩處」（見圖）。

按公園特性分三大功能

市建局去年4至9月聘請顧問，透過街頭訪問、專業人士工作坊等，收集各持份者的意見。顧問團隊建議按6個公園現有位置、面積、設施、市民使用習慣、周邊發展和社區意見，將公園分為玩樂、休憩及社交三大主要功能，例如面積較細的公園活化後，將以休憩及社交為主要功能；至於現時已設有羽毛球場的公園，活化後除保留羽毛球場用途之外，設計上將兼容舉辦其他不同類型的「城市運動」。

韋志成又指出，內地正積極應用「智慧公園」概念，例如有公園設置「戶外智能健身室」系統，讓使用者記錄跑步速度，可以將數據傳送至手機。韋表示，團隊將參考相關經驗，在活化旺角公園時，研究將適用的智慧元素，加進部分康樂及健體設施。

相關字詞﹕智慧公園 韋志成 油旺研究 微型公園系統 市建局

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