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港聞二

共創明Teen二期 研擴名額內地考察

【明報專訊】政府為協助初中生擺脫跨代貧窮，去年啟動「共創明『Teen』計劃」，以一對一方式配對學員及友師，提供財政支援及團體活動等。政務司長陳國基昨表示，當局會汲取計劃第一期經驗，以優化第二期細節。據了解，當局正檢討擴大學員名額及加入內地考察等活動，詳情仍待落實。選委會界別立法會議員吳傑莊建議，第二期可擴展名額予中四至中五學生，並加入大灣區考察等活動。

陳國基在facebook提到，昨午接待數十名學員及友師到其官邸參觀，稱當局會汲取計劃第一期的經驗，更好地設計和優化第二期的各項細節。據了解，第二期「共創明『Teen』計劃」檢討方向包括增加學員名額，以及將計劃擴展至初中以外的年級，不過未決定具體增加多少名額；另外，隨着今年初本港與內地恢復正常通關，當局正考慮加入活動，讓學員到內地考察。

本身是友師的立法會議員吳傑莊回應本報查詢，指現計劃有足夠資金及友師，建議下一階段可考慮擴闊對象至中四及中五學生，至於小學生，他則認為「太細個」，外出活動未必方便，暫未需考慮納入。

議員倡涵中四五生 考慮配對興趣

吳傑莊又表示，「共創明『Teen』計劃」第二期可考慮一名友師配對兩名學員，並可考慮彼此興趣及居住地區是否相近，以便安排活動。吳又透露，他的學員對大灣區感興趣，認為當局亦可考慮安排該計劃的學員到大灣區考察的活動。

相關字詞﹕吳傑莊 陳國基 共創明Teen計劃

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