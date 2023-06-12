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林定國：23條立法「要很敏感」 數據平台須撤危國安信息

【明報專訊】律政司長林定國接受港台節目訪問時表示，國際政治環境日益複雜，國安風險不斷改變，草擬《基本法》23條立法時「要很敏感」，確保有效維護國安。他提到，部分相關法律過時，需要趁23條立法一併調整和修改。林定國另外在有線節目上表示，數據中心和服務平台有主動責任移除危害國安的信息。

稱過時 國安相關法律需一併修改

林定國接受港台節目《國安法事件簿2》訪問時表示，23條未立法是「欠交功課」，重申希望今年內有成績，最遲明年完成立法。他說，國安風險隨時間改變，「寫（條文）的時候要很敏感」，確保有效防範風險。他指出，部分現有維護國安法律由於已經過時，需要同時調整修改，認為整體立法工作很複雜。林定國表示，政府在立法過程會借鑑外國經驗，不過最終會按實際情况制訂符合香港的法律。

對於部分涉《港區國安法》的被告還押時間長，林定國認為受法庭工作量及案件程序等因素影響，他指出，現時法官人手不足，沒有足夠法庭立即處理案件，而控辯雙方亦需要時間處理不同程序和預備工作，確保有公平審訊。他強調，律政司原則是在能力範圍內及時處理案件，不會拖延。林定國又指出，目前為數不少涉國安法的被告獲准保釋，他認為國安法沒有剝削保釋權利，法庭會充分考慮一籃子因素，決定是否批准被告保釋。

回應以煽動罪告危害國安者

林：法律應用不用失尊嚴

近年律政司屢次以長年未動用的煽動罪起訴危害國安行為，林定國解釋，2019年後社會煽動行為增加，律政司視乎證據才決定起訴與否，認為如果法律應該使用時不使用，會令其失去作用和尊嚴。

林定國另外在有線節目《家國天下》表示，數據中心和服務平台有責任檢視伺服器存放的信息，倘涉及危害國家安全，例如鼓吹或顛覆國家政權，便有主動責任移除信息，而執法機關有權通知或要求平台移除涉嫌危害國安的信息，服務提供者必須跟從指示。

相關字詞﹕煸動罪 林定國 23條 23條立法 港區國安法

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