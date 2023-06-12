何東醫局化身生態中心 甯漢豪冀精簡活化

對未來「活化計劃」發展方向，甯透露會精簡申請程序，並為營運機構提供更貼身的支援。政府正全面檢討「活化計劃」，將諮詢保育歷史建築諮詢委員會意見，冀今年內落實優化措施。

水務消防協力 改建免損外觀

何東夫人醫局1933年落成，是政府首批在新界興建的鄉郊診所，佔地約3550平方米，2015年嗇色園獲選為醫局活化。中心現設有生態實驗室、生物顯像館、展覽廳等；戶外地方保留原有果樹，亦設生態池、中藥園圃及有機菜田。嗇色園黃大仙祠監院李耀輝（義覺）道長表示，位於古洞的醫局鄰近塱原一帶，綠樹林蔭，生物多樣性豐富。

甯漢豪在網誌表示，活化後的歷史建築須符合現時消防建築物條例及無障礙通道要求，所以需要一些大規模改動及加建工程。在何東夫人醫局活化工程設計階段中，為符消防條例，局方協助聯繫水務署於附近街道加建消防水龍頭；聯絡消防處就消防裝置和消防水缸向設計團隊提供建議，以減少對歷史建築外觀的影響。因醫局以前沒有正式的排污系統，辦事處和渠務署、建築署及食環署協調，把醫局產生的污水排到古洞街市的污水處理系統。

活化計劃6期 年底13項目啟用

文物保育專員蔣志豪表示，計劃已推出6期，涵蓋22幢政府擁有的歷史建築；第四期的3個項目已全部營運。計及今年第四季將啟用的聯和市場，屆時啓用的項目共13個。