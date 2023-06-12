擴抽查輻射種類 魚生易壞難進口 謝展寰：禁令或涵更多縣及水產 專家認同須把關

福島核電廠核廢水即將排放到大海，對於日本強調會在國際原子能機構（IAEA）最終確認排放符合標準後，才啟動程序，謝展寰接受無綫電視節目《講清講楚》訪問時稱，由於排放長達30年，本港措施要盡最大程度保障港人健康，所以日本一旦排放核廢水，港府不但會如2011年核事故發生初期，禁止高風險縣的食品入口，更會擴大涵蓋範圍，即不止5個縣（福島、千葉、群馬、茨城、栃木），而禁止入口的食品亦會由現時水果、蔬菜、奶、奶類飲品及奶粉，擴至水產。

在進口層面，現時食安中心會抽查日本進口食品的輻射水平，謝展寰表示，食安中心檢驗都是即時有結果，政府計劃做一些較深入的檢測，由現時檢驗伽瑪（Gamma）輻射擴大至阿爾發（Alpha）和貝他（Beta）輻射，最長可能要兩周才有結果。

核學會主席料超標風險不大

香港核學會主席陸炳林解釋，擴大檢驗日本進口食品輻射種類，可阻止輻射量較低食品入口，加強保障市民安全。他指伽瑪射線穿透力強，若有進口食品受輻射污染，以手提儀器已可驗出；其餘兩類穿透力較低，需抽取樣本化驗，需時較長，但可驗出釋放出這些射線的輻射物如銫、碘、鍶等，避免受輻射污染食物流入市場。

早前曾到福島核電站考察的陸炳林指出，日本當局排放核廢水前會過濾水中62種輻射，排放到海中再加上稀釋作用，相信驗到輻射超標的風險不大，但他指「在實驗室證明安全是一回事，核廢水排入海後的結果是否如預期又是另一回事」，認為港府有需要為市民把關。

排核30年禁30年？ 謝：視抽驗結果

對於日本一旦排放核廢水長達30年，本港禁令是否維持30年，謝展寰稱要視乎抽驗結果等數據，他提到自2011年抽驗的日本食品輻射水平未見有大起跌。食安中心資料顯示，自2011年以來，共檢測逾75萬個日本進口食品樣本。

另外，政府與兩電下月展開管制協議中期檢討，謝展寰透露，期望兩電同意若在短時間內燃料費大幅上升時，會分擔部分費用，「如果我們要討論的是很短時間內有很大升幅的時候，可否有分擔機制，對上一次（燃料費短時間內有很大升幅）大約是1970年石油危機期間」。

倘燃料費短期大升 期望兩電分擔

至於從內地輸電供港，他認為內地為達減碳目標，難以將現有潔淨能源分予香港，但可整個區域合作，方向是內地設廠。至於本港以哪種形式投資，他稱仍要商討。