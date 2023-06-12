外匯「賺」5400萬取不了 老婦被騙910萬

4個月1174投資騙案增五成 逾半涉加密幣

前述八旬婦人去年7月在樓盤網站登放租廣告並附手機號碼，事隔約半個月收到疑犯短訊，對方稱計劃來港工作、有意租樓。兩人以短訊和電話分享生活點滴，對方其後推介虛假平台投資，無投資經驗的事主按指示存款20萬元增值戶口，翌日帳面多賺一倍。婦人遂於去年9月至今年2月，把890萬元匯入17個個人戶口，高峰時平台顯示利潤達5400萬元，直至今年3月遭疑犯阻止婦人提款，翌月户口被凍結。

今年首4個月涉及加密貨幣的投資騙案有657宗，佔整體騙案約56%；另外分別有229宗及37宗涉股票和外匯，佔整體騙案約20%及3%。其中一名17歲中五男生，今年4月9日在社交應用程式結識聲稱為投資專家的疑犯，對方鼓勵投資加密貨幣賺錢，並推介下載虛假的應用程式。男生在開戶首日匯款200元至本地個人戶口，兩日後帳面上倍賺，同日遂分5次匯款逾21萬元，過兩日再賺多數萬元。當他欲取回款項，即遭疑犯拒絕並索要更多手續費。事主與家人商量後報案。

網戀中招 會計師失2700萬

截至上周四（8日），警方就首4個月投資騙案拘捕64人，包括46男及18女。單一損失金額最大個案涉及54歲女會計師，今年1月在交友軟件與疑犯發展網戀，獲推介聲稱高回報的外匯交易平台，把2700多萬元分97次存入43個帳戶，其後無法從平台取款才發現受騙。

假平台假交易假資訊炒氣氛

商罪科高級督察吳振耀稱，疫後經濟好轉，吸引更多人投資，部分虛假平台會顯示其他散戶的交易紀錄，營造熾熱氣氛，甚至定時發放無標明來源的新聞資訊，令事主難辨真偽，誤以為很多用戶在同一平台投資。

首4個月投資騙案中，事主介乎14至86歲。年紀最輕的案件涉及14歲男生，在社交平台認識疑犯，獲推介下載虛擬貨幣投資平台，並匯款7500元至個人帳戶充值，無法取款才得悉受騙。

投委會投資者教育及企業傳訊總監楊蔚怡提醒，證監會本月起審視虛擬資產交易平台申請，截至昨日未曾發牌予任何平台，着投資者理解背後風險才投資。商罪科高級督察劉兆寶稱，警方將與不同界別團體及持份者合作，展開大型項目推廣防騙信息。