明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

外匯「賺」5400萬取不了 老婦被騙910萬

【明報專訊】警方今年首4個月錄得1174宗投資騙案，較去年同期781宗增逾五成；涉款約7.09億元，亦較去年同期4.68億元增51%。當中一名八旬退休女事主於網上放租單位後，結識聲稱居於美國、任職投資分析師的華人，對方推介於虛假外匯平台投資。婦人今年4月發現投資戶口被凍結，並遭疑犯索要近800萬元手續費將戶口解凍，與家人商討後方揭發被騙合共910萬元，包括500萬元亡夫遺產。

4個月1174投資騙案增五成 逾半涉加密幣

前述八旬婦人去年7月在樓盤網站登放租廣告並附手機號碼，事隔約半個月收到疑犯短訊，對方稱計劃來港工作、有意租樓。兩人以短訊和電話分享生活點滴，對方其後推介虛假平台投資，無投資經驗的事主按指示存款20萬元增值戶口，翌日帳面多賺一倍。婦人遂於去年9月至今年2月，把890萬元匯入17個個人戶口，高峰時平台顯示利潤達5400萬元，直至今年3月遭疑犯阻止婦人提款，翌月户口被凍結。

今年首4個月涉及加密貨幣的投資騙案有657宗，佔整體騙案約56%；另外分別有229宗及37宗涉股票和外匯，佔整體騙案約20%及3%。其中一名17歲中五男生，今年4月9日在社交應用程式結識聲稱為投資專家的疑犯，對方鼓勵投資加密貨幣賺錢，並推介下載虛假的應用程式。男生在開戶首日匯款200元至本地個人戶口，兩日後帳面上倍賺，同日遂分5次匯款逾21萬元，過兩日再賺多數萬元。當他欲取回款項，即遭疑犯拒絕並索要更多手續費。事主與家人商量後報案。

網戀中招 會計師失2700萬

截至上周四（8日），警方就首4個月投資騙案拘捕64人，包括46男及18女。單一損失金額最大個案涉及54歲女會計師，今年1月在交友軟件與疑犯發展網戀，獲推介聲稱高回報的外匯交易平台，把2700多萬元分97次存入43個帳戶，其後無法從平台取款才發現受騙。

假平台假交易假資訊炒氣氛

商罪科高級督察吳振耀稱，疫後經濟好轉，吸引更多人投資，部分虛假平台會顯示其他散戶的交易紀錄，營造熾熱氣氛，甚至定時發放無標明來源的新聞資訊，令事主難辨真偽，誤以為很多用戶在同一平台投資。

首4個月投資騙案中，事主介乎14至86歲。年紀最輕的案件涉及14歲男生，在社交平台認識疑犯，獲推介下載虛擬貨幣投資平台，並匯款7500元至個人帳戶充值，無法取款才得悉受騙。

投委會投資者教育及企業傳訊總監楊蔚怡提醒，證監會本月起審視虛擬資產交易平台申請，截至昨日未曾發牌予任何平台，着投資者理解背後風險才投資。商罪科高級督察劉兆寶稱，警方將與不同界別團體及持份者合作，展開大型項目推廣防騙信息。

上 / 下一篇新聞

簡屋營運費 政府按入住率加減 房屋局戴尚誠：元朗項目入伙前半年可申 信可近爆滿
簡屋營運費 政府按入住率加減 房屋局戴尚誠：元朗項目入伙前半年可申 信可近爆滿
簡屋入伙後 過渡屋乙類比例可增
簡屋入伙後 過渡屋乙類比例可增
擴抽查輻射種類 魚生易壞難進口 謝展寰：禁令或涵更多縣及水產 專家認同須把關
擴抽查輻射種類 魚生易壞難進口 謝展寰：禁令或涵更多縣及水產 專家認同須把關
何東醫局化身生態中心 甯漢豪冀精簡活化
何東醫局化身生態中心 甯漢豪冀精簡活化
林定國：23條立法「要很敏感」 數據平台須撤危國安信息
林定國：23條立法「要很敏感」 數據平台須撤危國安信息
共創明Teen二期 研擴名額內地考察
共創明Teen二期 研擴名額內地考察
配合油旺重建活化6公園 效內地引智慧元素
配合油旺重建活化6公園 效內地引智慧元素
浮台曬太陽 外籍泳客命危 吊鐘洲遊船河 五旬漢落水溺斃
浮台曬太陽 外籍泳客命危 吊鐘洲遊船河 五旬漢落水溺斃
斥回遷反口設「二度審查」 大坑西邨居民促房署介入
斥回遷反口設「二度審查」 大坑西邨居民促房署介入
石屋通渠吸不明氣體 3人不適送院
石屋通渠吸不明氣體 3人不適送院
導管進食智障者 社署擬酌情允入院舍 條件非長卧牀健康穩定 家長盼脫醫院標籤更人性化
導管進食智障者 社署擬酌情允入院舍 條件非長卧牀健康穩定 家長盼脫醫院標籤更人性化
雖嚴重智障 愛笑知哀樂 母爭取女兒院舍度餘生
雖嚴重智障 愛笑知哀樂 母爭取女兒院舍度餘生
涉販毒藏刀 男子逃截查被捕
涉販毒藏刀 男子逃截查被捕
大灣區GBA專題：辦公以外 港青創業基地還有…… 東莞濱海灣基地重人情味重分享
大灣區GBA專題：辦公以外 港青創業基地還有…… 東莞濱海灣基地重人情味重分享
大灣區GBA專題：濱海灣創業報告：氛圍佳 政策不夠個性化
大灣區GBA專題：濱海灣創業報告：氛圍佳 政策不夠個性化
大灣區GBA專題：濱海灣新區地鐵將通深圳 港澳碼頭遷入
大灣區GBA專題：濱海灣新區地鐵將通深圳 港澳碼頭遷入
牛肝製解酒丸 藉降解乙醇護肝
牛肝製解酒丸 藉降解乙醇護肝
創辦人曾研發人造血
創辦人曾研發人造血
【Emily】5000鴨仔大佛下排排坐
【Emily】5000鴨仔大佛下排排坐
【Emily】岑敖暉30歲 牆內第三個生日 太太盼早日回家團聚
【Emily】岑敖暉30歲 牆內第三個生日 太太盼早日回家團聚
【Emily】朱紅毛斑蛾咬榕葉 發展局推防治措施
【Emily】朱紅毛斑蛾咬榕葉 發展局推防治措施
【Emily】100公里跑步機接力賽 親子行善 10歲跑手緊張又開心
【Emily】100公里跑步機接力賽 親子行善 10歲跑手緊張又開心
【Emily】送日內瓦「手信」 勞聯搞問答抽獎
【Emily】送日內瓦「手信」 勞聯搞問答抽獎
【Emily】無人艇潛水查 河污源頭水落石出
【Emily】無人艇潛水查 河污源頭水落石出