簡屋入伙後 過渡屋乙類比例可增

早前因新界過渡房屋項目入住率未如理想，房屋局准許未落成的新界過渡房屋項目可預先申請調整甲類及乙類租戶比例，由80%：20%調整至60%：40%。戴尚誠表示，多個簡約公屋項目位於市區及鄰近鐵路站，有信心初期入住率已高，毋須開放其他類別人士申請。

政府拓建超過2萬個過渡房屋單位及約3萬個簡約公屋單位，均是主要為正輪候公屋3年或以上、居住環境惡劣的基層，提供可負擔的適切房屋。戴尚誠強調，政府認為過渡房屋及簡約公屋有相輔相成作用，從資源運用上亦要全盤考慮，若未來簡約公屋可滿足輪候公屋至少3年人士需要，過渡房屋的甲乙比例可再調整，即乙類租戶比例進一步增加，以照顧更多居於不適切房屋或有急需改善居所的家庭。

稱有新界過渡屋亦爆滿

戴又稱，現時市區過渡房屋接近長期爆滿，入住率高達97%以上；新界區項目如屯門前救世軍三聖邨劉伍英學校項目亦爆滿，元朗同心村達逾八成，江夏圍村一期及二期分別有逾八成及逾七成。