簡屋營運費 政府按入住率加減 房屋局戴尚誠：元朗項目入伙前半年可申 信可近爆滿

明報記者 黃偉超

房屋局正籌備為首批簡約公屋的營運合約招標，上月25日舉行營運簡介會。戴尚誠稱，當日共有數十名非政府機構和物業管理公司代表出席，「反應好熱烈，佢哋有互相交流，部分有交換卡片，聽聞有NGO和物管公司即場傾好合作一齊入標」。

啟德3合約平分 2025初招標

戴尚誠稱，首批4個簡約公屋項目包括元朗攸壆路、屯門第3A區、啟德世運道及牛頭角彩興路，分拆成6份營運合約分開招標，有逾1萬個單位的世運道項目會分成3份合約招標，每份涉3000多伙。他指攸壆路項目最快明年首季招標，屯門第3A區及牛頭角彩興路明年第二季招標，啟德世運道則於2025年初招標。營運合約基本期限3年，若機構表現達標可延長兩年，即合約最長5年，服務範圍及要求涉及租務管理、物業管理、維修及屋宇裝備保養（見表）。

由機構按政府標準甄選租戶

戴透露，政府會在營運合約訂明，營運機構在攸壆路項目入伙前半年開始運作並接受合資格人士申請，政府會主動去信合資格人士，由機構協助按政府訂定的標準處理申請、面見及核實資格，「希望讓他們（申請人）盡快知道入伙安排……相信一開始入住率會上到好高，我有信心可達近乎爆滿」。他解釋，攸壆路項目最快建成，整個招標及建築工程時間緊迫，故只有半年給營運機構準備，但相信機構有足夠時間做好編配工作，而日後其他項目會預留更多時間予機構。

戴提到，參與簡介會的機構關注入住率變化可能會影響營運財政狀况。他指，營運機構日後收入主要來自租戶租金，以及機構競投合約提出、由政府支付的營運費，當局會設調整機制，如投標書擬定指定入住率為85%，並以此為基礎支付營運費，若入住率因租戶遷出需翻新單位而短暫下跌，並持續低於80%，為確保服務持續，政府會調高營運費彌補有關差額；反之若入住率高於90%以上，則按機制相應扣減營運費，「客觀的機制可令機構投標時有一個預算，準確掌握風險水平，並在財政穩定情况下運作」。

項目可採聯營方式

他續稱，今次招標將採「雙信封模式」審批，技術和價格評分各佔50%，前者着重機構建議的營運和管理模式，「部分高層大廈會有升降機及消防系統，需要具經驗物管公司負責；社會服務會側重機構可以提供什麼服務，包括協助居民遷入及遷出，並提升他們自理及儲錢能力，不論是入住公屋或遷往其他住屋，也可有一筆錢應付」。他認為該模式好處是不止着眼價錢，更可確保服務質素。

他又提到，項目可由非政府機構伙拍物業管理公司營運，亦可採聯營方式，又或各自入標再邀對方合作營運，「合約上有一個機構負責人，清楚註明會承擔最終責任，可以NGO主導，物管主導也可，聯營則其中一間也要負責」。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676