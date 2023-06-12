明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

簡屋營運費 政府按入住率加減 房屋局戴尚誠：元朗項目入伙前半年可申 信可近爆滿

【明報專訊】房屋局選定8幅地興建簡約公屋，其中元朗攸壆路項目將率先於明年首季推出營運合約招標，早前引起區內居民爭議的啟德世運道項目則於2025年初招標。房屋局副局長戴尚誠受訪時透露，攸壆路項目會於入伙前半年接受申請，由營運機構審批及甄選，稱時間安排上較緊迫，日後其他項目會預留更多時間供申請及審批；另外，各項目入伙後政府支付的營運費，會按機制因應入住率調整。他對各項目入住率充滿信心，相信新界區項目在交通配套下可吸引合資格人士入住。

明報記者 黃偉超

房屋局正籌備為首批簡約公屋的營運合約招標，上月25日舉行營運簡介會。戴尚誠稱，當日共有數十名非政府機構和物業管理公司代表出席，「反應好熱烈，佢哋有互相交流，部分有交換卡片，聽聞有NGO和物管公司即場傾好合作一齊入標」。

啟德3合約平分 2025初招標

戴尚誠稱，首批4個簡約公屋項目包括元朗攸壆路、屯門第3A區、啟德世運道及牛頭角彩興路，分拆成6份營運合約分開招標，有逾1萬個單位的世運道項目會分成3份合約招標，每份涉3000多伙。他指攸壆路項目最快明年首季招標，屯門第3A區及牛頭角彩興路明年第二季招標，啟德世運道則於2025年初招標。營運合約基本期限3年，若機構表現達標可延長兩年，即合約最長5年，服務範圍及要求涉及租務管理、物業管理、維修及屋宇裝備保養（見表）。

由機構按政府標準甄選租戶

戴透露，政府會在營運合約訂明，營運機構在攸壆路項目入伙前半年開始運作並接受合資格人士申請，政府會主動去信合資格人士，由機構協助按政府訂定的標準處理申請、面見及核實資格，「希望讓他們（申請人）盡快知道入伙安排……相信一開始入住率會上到好高，我有信心可達近乎爆滿」。他解釋，攸壆路項目最快建成，整個招標及建築工程時間緊迫，故只有半年給營運機構準備，但相信機構有足夠時間做好編配工作，而日後其他項目會預留更多時間予機構。

戴提到，參與簡介會的機構關注入住率變化可能會影響營運財政狀况。他指，營運機構日後收入主要來自租戶租金，以及機構競投合約提出、由政府支付的營運費，當局會設調整機制，如投標書擬定指定入住率為85%，並以此為基礎支付營運費，若入住率因租戶遷出需翻新單位而短暫下跌，並持續低於80%，為確保服務持續，政府會調高營運費彌補有關差額；反之若入住率高於90%以上，則按機制相應扣減營運費，「客觀的機制可令機構投標時有一個預算，準確掌握風險水平，並在財政穩定情况下運作」。

項目可採聯營方式

他續稱，今次招標將採「雙信封模式」審批，技術和價格評分各佔50%，前者着重機構建議的營運和管理模式，「部分高層大廈會有升降機及消防系統，需要具經驗物管公司負責；社會服務會側重機構可以提供什麼服務，包括協助居民遷入及遷出，並提升他們自理及儲錢能力，不論是入住公屋或遷往其他住屋，也可有一筆錢應付」。他認為該模式好處是不止着眼價錢，更可確保服務質素。

他又提到，項目可由非政府機構伙拍物業管理公司營運，亦可採聯營方式，又或各自入標再邀對方合作營運，「合約上有一個機構負責人，清楚註明會承擔最終責任，可以NGO主導，物管主導也可，聯營則其中一間也要負責」。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

上 / 下一篇新聞

簡屋入伙後 過渡屋乙類比例可增
簡屋入伙後 過渡屋乙類比例可增
外匯「賺」5400萬取不了 老婦被騙910萬
外匯「賺」5400萬取不了 老婦被騙910萬
擴抽查輻射種類 魚生易壞難進口 謝展寰：禁令或涵更多縣及水產 專家認同須把關
擴抽查輻射種類 魚生易壞難進口 謝展寰：禁令或涵更多縣及水產 專家認同須把關
何東醫局化身生態中心 甯漢豪冀精簡活化
何東醫局化身生態中心 甯漢豪冀精簡活化
林定國：23條立法「要很敏感」 數據平台須撤危國安信息
林定國：23條立法「要很敏感」 數據平台須撤危國安信息
共創明Teen二期 研擴名額內地考察
共創明Teen二期 研擴名額內地考察
配合油旺重建活化6公園 效內地引智慧元素
配合油旺重建活化6公園 效內地引智慧元素
浮台曬太陽 外籍泳客命危 吊鐘洲遊船河 五旬漢落水溺斃
浮台曬太陽 外籍泳客命危 吊鐘洲遊船河 五旬漢落水溺斃
斥回遷反口設「二度審查」 大坑西邨居民促房署介入
斥回遷反口設「二度審查」 大坑西邨居民促房署介入
石屋通渠吸不明氣體 3人不適送院
石屋通渠吸不明氣體 3人不適送院
導管進食智障者 社署擬酌情允入院舍 條件非長卧牀健康穩定 家長盼脫醫院標籤更人性化
導管進食智障者 社署擬酌情允入院舍 條件非長卧牀健康穩定 家長盼脫醫院標籤更人性化
雖嚴重智障 愛笑知哀樂 母爭取女兒院舍度餘生
雖嚴重智障 愛笑知哀樂 母爭取女兒院舍度餘生
涉販毒藏刀 男子逃截查被捕
涉販毒藏刀 男子逃截查被捕
大灣區GBA專題：辦公以外 港青創業基地還有…… 東莞濱海灣基地重人情味重分享
大灣區GBA專題：辦公以外 港青創業基地還有…… 東莞濱海灣基地重人情味重分享
大灣區GBA專題：濱海灣創業報告：氛圍佳 政策不夠個性化
大灣區GBA專題：濱海灣創業報告：氛圍佳 政策不夠個性化
大灣區GBA專題：濱海灣新區地鐵將通深圳 港澳碼頭遷入
大灣區GBA專題：濱海灣新區地鐵將通深圳 港澳碼頭遷入
牛肝製解酒丸 藉降解乙醇護肝
牛肝製解酒丸 藉降解乙醇護肝
創辦人曾研發人造血
創辦人曾研發人造血
【Emily】5000鴨仔大佛下排排坐
【Emily】5000鴨仔大佛下排排坐
【Emily】岑敖暉30歲 牆內第三個生日 太太盼早日回家團聚
【Emily】岑敖暉30歲 牆內第三個生日 太太盼早日回家團聚
【Emily】朱紅毛斑蛾咬榕葉 發展局推防治措施
【Emily】朱紅毛斑蛾咬榕葉 發展局推防治措施
【Emily】100公里跑步機接力賽 親子行善 10歲跑手緊張又開心
【Emily】100公里跑步機接力賽 親子行善 10歲跑手緊張又開心
【Emily】送日內瓦「手信」 勞聯搞問答抽獎
【Emily】送日內瓦「手信」 勞聯搞問答抽獎
【Emily】無人艇潛水查 河污源頭水落石出
【Emily】無人艇潛水查 河污源頭水落石出