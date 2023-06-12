明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

雖嚴重智障 愛笑知哀樂 母爭取女兒院舍度餘生

【明報專訊】46歲的王女士與丈夫育有19歲嚴重智障女兒琪琪，15歲起申請輪候入住嚴重殘疾人士護理院，惟去年初琪琪感染新冠病毒後吞嚥能力受影響，需改用鼻胃喉餵食，在現行機制下只可申請輪候小欖醫院。王說女兒雖無法自理，但毋須長期卧牀，也不用呼吸機，不懂言語卻總很愛笑，感受到她對生活有要求和有感受，希望她未來能在社區院舍生活，而非在醫院度過餘生。

琪琪是早產嬰，原是雙胞胎，只剩她活下來。琪琪留院半年後回家，王女士漸漸察覺她與一般孩子不同，「手腳不懂『郁』，聽不到也講不到」，後來被評估為嚴重智障，長大後靠輪椅代步。

不懂言語 惟對生活有要求

醫生曾提議胃造口以吸收足夠營養，但王女士見琪琪吞嚥能力尚可，便訓練她靠自己進食，長大後可吃下一大碗由白飯或蔬菜製成的「糊仔」。惟琪琪去年2月第五波新冠爆發時染疫，留院一個多月，吞嚥能力和身體機能轉差，醫院安排改用鼻胃喉餵食。今年初吞嚥測試仍評估她進食有「落錯格」風險，故維持用鼻胃喉餵奶。醫生再建議施胃造口手術，王女士雖有掙扎，但料會接受安排。

琪琪15歲開始申請輪候嚴重殘疾人士護理院，現時住在特殊學校宿舍，定期回家，料明年7月畢業。王經社工提醒才知琪琪轉用鼻胃喉餵食後，在現行機制下將被評為極高護理需要，只可申請入住小欖醫院。她曾參觀小欖醫院，有感環境頗佳，但始終希望女兒在社區院舍生活，也認為院舍較少管制。

琪琪不用長期卧牀，不用呼吸機，且適應學校群體生活。王女士說琪琪雖不懂言語表達自己，但總是很愛笑，看到喜歡的電視節目時「會睇到卡卡大笑」。「她比較貪玩，喜歡看人走來走去，雖然（生命）好多障礙，但我覺得佢對生活仍有要求……」她說時多度哽咽，「她不懂說話表達，但會對住你笑，她雙眼最精靈」。

憂門檻高似中六合彩

「我覺得要盡量畀好啲佢，無要求的話，你可以讓佢食呀住呀，繼續拖住人生，但如果你有要求，就希望她多姿多彩，這樣才會豐富人生」，王哽咽道。日子難免灰心，「有時都會諗唔開」，使她苦苦堅持，除了出於愛，她說：「如果我不做，就沒人會做了。」

王女士盼社署考慮家長訴求，酌情批准用導管餵食的嚴重智障子女入住嚴重殘疾人士護理院，但不諱言擔心門檻高，「抱住可能中六合彩的希望，如需要什麼文件，到時再試」，唯盼將來成功申請入院舍，認為女兒會更開心，「希望為她爭取最好」。

相關字詞﹕醫院 院舍 嚴重智障人士 嚴重殘疾人士護理院

上 / 下一篇新聞

簡屋營運費 政府按入住率加減 房屋局戴尚誠：元朗項目入伙前半年可申 信可近爆滿
簡屋營運費 政府按入住率加減 房屋局戴尚誠：元朗項目入伙前半年可申 信可近爆滿
簡屋入伙後 過渡屋乙類比例可增
簡屋入伙後 過渡屋乙類比例可增
外匯「賺」5400萬取不了 老婦被騙910萬
外匯「賺」5400萬取不了 老婦被騙910萬
擴抽查輻射種類 魚生易壞難進口 謝展寰：禁令或涵更多縣及水產 專家認同須把關
擴抽查輻射種類 魚生易壞難進口 謝展寰：禁令或涵更多縣及水產 專家認同須把關
何東醫局化身生態中心 甯漢豪冀精簡活化
何東醫局化身生態中心 甯漢豪冀精簡活化
林定國：23條立法「要很敏感」 數據平台須撤危國安信息
林定國：23條立法「要很敏感」 數據平台須撤危國安信息
共創明Teen二期 研擴名額內地考察
共創明Teen二期 研擴名額內地考察
配合油旺重建活化6公園 效內地引智慧元素
配合油旺重建活化6公園 效內地引智慧元素
浮台曬太陽 外籍泳客命危 吊鐘洲遊船河 五旬漢落水溺斃
浮台曬太陽 外籍泳客命危 吊鐘洲遊船河 五旬漢落水溺斃
斥回遷反口設「二度審查」 大坑西邨居民促房署介入
斥回遷反口設「二度審查」 大坑西邨居民促房署介入
石屋通渠吸不明氣體 3人不適送院
石屋通渠吸不明氣體 3人不適送院
導管進食智障者 社署擬酌情允入院舍 條件非長卧牀健康穩定 家長盼脫醫院標籤更人性化
導管進食智障者 社署擬酌情允入院舍 條件非長卧牀健康穩定 家長盼脫醫院標籤更人性化
涉販毒藏刀 男子逃截查被捕
涉販毒藏刀 男子逃截查被捕
大灣區GBA專題：辦公以外 港青創業基地還有…… 東莞濱海灣基地重人情味重分享
大灣區GBA專題：辦公以外 港青創業基地還有…… 東莞濱海灣基地重人情味重分享
大灣區GBA專題：濱海灣創業報告：氛圍佳 政策不夠個性化
大灣區GBA專題：濱海灣創業報告：氛圍佳 政策不夠個性化
大灣區GBA專題：濱海灣新區地鐵將通深圳 港澳碼頭遷入
大灣區GBA專題：濱海灣新區地鐵將通深圳 港澳碼頭遷入
牛肝製解酒丸 藉降解乙醇護肝
牛肝製解酒丸 藉降解乙醇護肝
創辦人曾研發人造血
創辦人曾研發人造血
【Emily】5000鴨仔大佛下排排坐
【Emily】5000鴨仔大佛下排排坐
【Emily】岑敖暉30歲 牆內第三個生日 太太盼早日回家團聚
【Emily】岑敖暉30歲 牆內第三個生日 太太盼早日回家團聚
【Emily】朱紅毛斑蛾咬榕葉 發展局推防治措施
【Emily】朱紅毛斑蛾咬榕葉 發展局推防治措施
【Emily】100公里跑步機接力賽 親子行善 10歲跑手緊張又開心
【Emily】100公里跑步機接力賽 親子行善 10歲跑手緊張又開心
【Emily】送日內瓦「手信」 勞聯搞問答抽獎
【Emily】送日內瓦「手信」 勞聯搞問答抽獎
【Emily】無人艇潛水查 河污源頭水落石出
【Emily】無人艇潛水查 河污源頭水落石出