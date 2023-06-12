雖嚴重智障 愛笑知哀樂 母爭取女兒院舍度餘生

琪琪是早產嬰，原是雙胞胎，只剩她活下來。琪琪留院半年後回家，王女士漸漸察覺她與一般孩子不同，「手腳不懂『郁』，聽不到也講不到」，後來被評估為嚴重智障，長大後靠輪椅代步。

不懂言語 惟對生活有要求

醫生曾提議胃造口以吸收足夠營養，但王女士見琪琪吞嚥能力尚可，便訓練她靠自己進食，長大後可吃下一大碗由白飯或蔬菜製成的「糊仔」。惟琪琪去年2月第五波新冠爆發時染疫，留院一個多月，吞嚥能力和身體機能轉差，醫院安排改用鼻胃喉餵食。今年初吞嚥測試仍評估她進食有「落錯格」風險，故維持用鼻胃喉餵奶。醫生再建議施胃造口手術，王女士雖有掙扎，但料會接受安排。

琪琪15歲開始申請輪候嚴重殘疾人士護理院，現時住在特殊學校宿舍，定期回家，料明年7月畢業。王經社工提醒才知琪琪轉用鼻胃喉餵食後，在現行機制下將被評為極高護理需要，只可申請入住小欖醫院。她曾參觀小欖醫院，有感環境頗佳，但始終希望女兒在社區院舍生活，也認為院舍較少管制。

琪琪不用長期卧牀，不用呼吸機，且適應學校群體生活。王女士說琪琪雖不懂言語表達自己，但總是很愛笑，看到喜歡的電視節目時「會睇到卡卡大笑」。「她比較貪玩，喜歡看人走來走去，雖然（生命）好多障礙，但我覺得佢對生活仍有要求……」她說時多度哽咽，「她不懂說話表達，但會對住你笑，她雙眼最精靈」。

憂門檻高似中六合彩

「我覺得要盡量畀好啲佢，無要求的話，你可以讓佢食呀住呀，繼續拖住人生，但如果你有要求，就希望她多姿多彩，這樣才會豐富人生」，王哽咽道。日子難免灰心，「有時都會諗唔開」，使她苦苦堅持，除了出於愛，她說：「如果我不做，就沒人會做了。」

王女士盼社署考慮家長訴求，酌情批准用導管餵食的嚴重智障子女入住嚴重殘疾人士護理院，但不諱言擔心門檻高，「抱住可能中六合彩的希望，如需要什麼文件，到時再試」，唯盼將來成功申請入院舍，認為女兒會更開心，「希望為她爭取最好」。