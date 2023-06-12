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導管進食智障者 社署擬酌情允入院舍 條件非長卧牀健康穩定 家長盼脫醫院標籤更人性化

【明報專訊】使用導管餵食的嚴重智障者因被界定有極高護理需要，在特殊學校畢業後只能申請輪候入住小欖醫院，不少家長盼有社交和活動能力的子女可選擇入住嚴重殘疾人士護理院，非終身以病人身分過活。嚴重弱智人士家長協會（嚴協）和立法會議員鄧家彪上月與社署代表會面，指該署初步考慮容許相關智障者可透過殘疾人士住宿服務評估機制的酌情渠道，申請入住嚴重殘疾人士護理院。嚴協引述社署稱，申請者或須符合不用長期卧牀、健康穩定等條件，希望社署列出具體準則和盡快落實安排，給父母和子女多個選擇。

明報記者 陳柔雅

社署：現機制可按特殊情况處理

社署回覆本報稱，勞福局與社署代表上月8日與鄧家彪、嚴協主席及家長代表會面，聆聽家長就使用導管餵食的嚴重智障者住宿照顧需要的意見，勞福局及社署會因應各類殘疾人士需要，不時檢視各項康復服務。

社署續稱，在現行機制下，殘疾人士住宿服務評估工具為智障或肢體傷殘者評估及配對適合其護理程度和類別的服務，讓他們獲合適照顧，評估員可按個案情况，詳列專業評估或意見和推薦的服務類別，並提交背景資料或文件予社署考慮；社署會就每宗個案特殊情况，包括健康因素、護理需要、醫療建議等審視申請。

現屬極高護理需要 只能入住小欖醫院

部分嚴重智障者因吞嚥困難，需靠鼻胃喉或胃造口餵食，評估機制下為4分，屬極高護理需要，只能申請入住為年滿16歲嚴重智障者提供康復及療養住院服務的小欖醫院。據該院數字，現時提供520張牀位，截至去年底有19人在中央輪候名單（活躍個案），輪候時間中位數1.3個月。

嚴重弱智人士家長協會主席黎沛薇向本報表示，現時社署處理申請雖有酌情權，但過往當社工見到嚴重智障申請者需用導管餵食「都會彈返申請」。她指部分用導管餵食的嚴重智障者因身體虛弱和有其他醫療需要，需住小欖醫院，但部分人健康穩定和有活動能力，「是否因為一條喉、進食方法不同，就要成世做病人？對孩子福祉不是一件好事」。她認為醫院護理程度高，亦有專業醫護，但始終不及院舍人性化。

信院舍有能力 家長倡社署撥資源

黎沛薇指不少孩子畢業前在學校宿舍或家中生活，家長有能力處理造口護理，且近年胃造口微創手術日趨普遍，減少用鼻胃喉，護理複雜程度減低，另指嚴重殘疾人士護理院亦有院友因老化需用導管餵食，相信院舍有能力應付。她建議社署設先導計劃增撥資源予院舍增聘人手，相信院舍會更願接收這些孩子。

至於符合哪些條件才有望住護理院，黎沛薇引述社署舉例，如不用長期卧牀、健康穩定，亦可能需家長簽同意書確認同意子女入住護理程度較醫院低的院舍，她盼社署列出準則讓社工和家長知悉，盡快落實安排。

黎沛薇向11間嚴重智障兒童學校查詢，有171名學生使用導管餵食，九成用胃造口，在16至21歲組別中，有10多人獲評估為健康狀况穩定、不用長期臥牀，但未必所有家長想讓子女住院舍，正收集家長意願，稍後向社署提交名單。她說部分家長因不想用導管餵食的嚴重智障子女入院，故在家照顧，但未知人數。

立法會福利事務委員會主席、工聯會鄧家彪引述社署稱，會提醒前線同事留意處理申請時有酌情權，社署盼與家長和業界溝通探討須否出示什麼文件證明子女適合住院舍。他盼社署正視機制問題，不應太僵化，處理申請要考慮孩子成長。

相關字詞﹕嚴重殘疾人士護理院 社署 嚴重弱智人士家長協會 特殊學校 嚴重智障人士

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