斥回遷反口設「二度審查」 大坑西邨居民促房署介入

關注組倡安排入公屋 房局指不公

房屋局回覆本報查詢稱，大坑西邨是私營出租屋邨，使用公屋資源安置居民對輪候公屋人士不公。平民屋宇則稱，相信回遷安排合情合理，稱自公布方案以來已收回不少接納書，不少租戶亦補交《住戶資料聲明書》，又稱會加快為有需要租戶申請過渡房屋，盡快獲得申請結果及處理回遷安排。

大坑西邨居民權益關注組主席歐陽潔珍稱，邨內逾七成居民為長者，難承受「一搬再搬」，且接受回遷津貼後很可能超出社福援助的資產限額。民興樓互委會前主席王碧娟則指，平民屋宇審查申請回遷住户的資產，推翻其在2019年立法會信件中「毋須資產審查」的承諾，且在上周一（5日）的居民會中，住户方知重建完成後需二度審查才能回遷，質疑居民被「賣豬仔」，憂5年後回遷落空。

關注組目前已收集約230名居民簽名，要求平民屋宇取消簽署接納書的限期，並稱約150名居民提交《住戶資料聲明書》時附上不同意回遷的聲明。

關注組敦促房屋局介入，制止平民屋宇逼遷，並讓居民一次過遷入公屋，而重建後邨內已預留的回遷單位，可交由政府分配。關注組稱，該局2021年12月城規會會議上曾承諾出任項目把關人，現應履行職責。

「政府是屋邨生母 安置有責」

民泰樓互委會前主席黃汝華稱，政府是大坑西邨「生母」，1960年代政府提供五分之一地價及1000萬貸款予平民屋宇，該邨才會出現；加上政府多年來持續轉介公屋居民入住大坑西邨，居民入住後始知自己喪失申請公屋、居屋資格，是政策失誤，當局現需負回「不可推卸」的安置責任。

據本報早前報道，截至本月3日大坑西邨有1236個租户，224戶未交聲明書。