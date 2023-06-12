浮台曬太陽 外籍泳客命危 吊鐘洲遊船河 五旬漢落水溺斃

64歲外籍男子昨午4時許於淺水灣泳灘3號救生亭對開、離岸約60米的浮台懷疑中暑身體不適，救生員出動救生艇、滑浪板及獨木舟拯救，其間事主情况轉壞陷入昏迷。救生員將他救回岸邊救傷站，即場急救，後由救護車送院，經治理後情况暫仍危殆。警方事後到場調查，案件暫列「有人暈倒」，起因待查。

同行妻察不適呼救 呼吸脈搏 一度停

據了解，男子與妻子原於淺水灣泳灘暢泳，其後在浮台休息及曬太陽，妻子之後發現丈夫身體不適，高呼求救。救生艇即趕往浮台，其他救生員利用滑浪板及獨木舟前往協助。救生員到達浮台時，即時將男子移到救生艇送回沙灘，其間他開始昏迷，一度失去呼吸脈搏，救生員在艇上不斷做心外壓，抵達岸邊再利用AED機急救，男子其後恢復呼吸心跳，送院治理。

專家：游泳間亦可中暑

教大健康與體育學系副系主任雷雄德表示，酷熱下暴曬是中暑成因之一，亦有其他因素影響，如年齡、體質及家族遺傳。他不清楚事主曬太陽的時間長短，但認為「10分鐘OK，喺晏晝多過半個鐘就唔係咁適當」。

雷雄德續指，游泳期間亦可能中暑，特別是戶外泳池，因池底以石屎製造，相對吸熱，而泳客活動時「手手腳腳都會郁動」、產生熱能，如水的環境高於30℃，可能影響人體散熱，引發熱衰竭等情况；泳灘則因海水流動，溫度比池水低，較少出現影響人體散熱的情况。雷指出，如市民感暈眩、清醒程度受影響，並出現冒冷汗及呼吸急促等，或為中暑先兆，建議立即降溫，包括移到比較陰涼的地方、以濕毛巾擦拭等。

至於西貢事故，59歲陳姓男子與20多名友人原於當地遊船河，據悉遊艇靠停於吊鐘洲近吊鐘洞對開海面，有人下海游泳。至昨午近3時，有人發現陳遇溺，即聯同遊艇友人將他救起，同行休班護士為他急救。陳其後由奉召到場直升機救起，送往東區醫院搶救不治。

根據民政事務總署網頁，吊鐘洲位於西貢滘西洲南端，小島南面長期受海浪侵蝕，使岬角與岩體分離，形成名為「吊鐘岩」的海蝕柱，亦因從高處俯瞰下洞岩猶如金魚，故又稱「金魚擺尾」。因岩石持續受海浪侵蝕，形成一個高30米的海蝕拱「吊鐘洞」。