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港聞二

【Emily】5000鴨仔大佛下排排坐

【明報專訊】黃鴨近日孖變單，可能大家都有啲失望，不過噚日就有近5000隻小黃鴨現身大嶼山天壇大佛，喺大佛下嘅268級石階排排坐「合照」，場面壯觀。今次橡皮鴨快閃天壇大佛活動由昂坪360義工隊發起，同鄰舍輔導會一共40幾名義工共同完成，希望傳遞橡皮鴨友愛大同嘅正面信息。

千隻義賣收益支援基層

呢啲鴨仔之後仲會「遊」到昂坪市集，參加6月13日（明日）至9月3日舉辦嘅「橡皮鴨二重暢」遊昂坪360活動，同公眾見面。今日起，大家更加可以喺市集嘅「香港有愛」商店，以慈善價50元購買首批1000隻昂坪360獨家發售嘅橡皮鴨，收益全數捐畀鄰舍輔導會，支援家庭、青年同安老等服務，為基層家庭送上關愛。活動結束後，昂坪360會檢查所有展出過嘅鴨仔，並清潔狀態良好嘅橡皮鴨，安排轉送鄰舍輔導會嘅服務使用者或義賣。

「扁皮鴨」已充氣 可再展出

咁因為天氣太熱而要放氣減壓嘅「扁皮鴨」去咗邊？主辦單位用躉船吊臂將「鴨皮」連底座吊離水面，運去青衣船廠等待維修。主辦單位噚日話，漏氣鴨經檢查，反覆測試，將再喺維港展出；同時話據天文台預測，未來幾日天氣仍不穩定，團隊會盡最大努力守護橡皮鴨。據喺船廠所見，黃鴨下晝重新充氣，但主辦方未講幾時能游番出維港。

相關字詞﹕維港 黃鴨 昂坪360

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