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港聞

港聞二

創辦人曾研發人造血

【明報專訊】黃炳鏐出生於1940年代的廣州，在台灣大學取得化學工程學士學位後，在美國波士頓Tufts University的醫學院取得化學工程碩士及博士學位，之後一直在該學院從事教學及研究工作。到1984年，他已取得100多項專利。

黃炳鏐憶述，1984年8月紐約一名富豪向他提出打賭，若他能夠在一星期內研製出一種人造血，注射進兔仔體內之後，後者不死亡以及沒有明顯的副作用，就輸給他50萬美元。於是，黃炳鏐在一星期內，以牛血為基礎，研製出一種人造血的原型交給對方。幾個月後，那富豪信守承諾，寄上一張50萬美元支票。1985年，黃炳鏐伙拍兩名研究院時期的同學一起創辦Biopure Corporation，主要研發人造血。

黃炳鏐研發的人造血分為人類使用的Hemopure和動物使用的Oxyglobin兩個版本。黃稱，毋須再細分血型和動物種類，還可以在常溫儲存，保質期長達10多年。

1999年，Oxyglobin獲美國批准使用於動物身上；2000年再獲歐盟批准，可以代替狗血使用。2002年和2011年，Hemopure分別獲南非和俄羅斯批准使用於人體。可是，大多數國家始終未批准使用Hemopure和Oxyglobin。有些國家則限制，只可以在沒有其他選擇時才使用。因此，Biopure一直入不敷支。到2012年，黃炳鏐只好將有關業務出售予朋友的公司HBO2。不過，有見解酒丸生意進展順利，黃炳鏐現時有意買回人造血業務。

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