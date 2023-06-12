牛肝製解酒丸 藉降解乙醇護肝

明報記者 薛偉傑

攝影 黃志東

光耀清醇生物科技有限公司（Alcolear Limited）創辦人黃炳鏐博士表示，其實早在1970年代，他已經研究過解酒丸，但因為後來將精力改投其他生物科技項目，就停止了解酒丸研發工作。到2019年，他從美國退休回港，才在好友羅錫麟的建議下成立該公司，重新研發解酒丸。黃炳鏐表示，乙醇（酒精）在人體內會經歷兩個代謝過程。首先，是在「乙醇脫氫酶」（ADH）的作用下，乙醇降解成為乙醛。之後，再在「乙醛脫氫酶」（ALDH）的作用下，乙醛降解成為乙酸。

縮短乙醛存在時間 減低危害

兩種代謝物中，乙酸對人體沒什麼害處；但過渡階段的乙醛會令人臉紅、頭暈、惡心、嘔吐和心跳加快，甚至增加患上食道癌、胃癌、腸癌的風險。亞洲人因為基因問題，缺乏「乙醛脫氫酶」（ALDH）（分泌很少很慢）的情况特別普遍，故喝酒後面紅和翌日宿醉的情况比白種人多。所以，該公司的解酒丸「乾啦」含有「乙醇脫氫酶」（ADH）和「乙醛脫氫酶」（ALDH）兩種解酒酶。而且後者的分量大約是前者的40倍，這是為了令有害的乙醛的存在時間盡量縮短。

黃炳鏐強調，「乾啦」含有的兩種解酒酶會在腸道內發揮作用，因此大部分乙醇還未進入血液，就已經變成乙酸。這樣先由「外援」的解酒酶在腸道內打頭陣，之後肝臟的工作負荷便會大幅減輕，亦可以快速消除酒精的影響，減輕頭痛、頭暈、面紅、宿醉等問題。

兩種解酒酶 助肝臟減輕工作負荷

光耀清醇生物科技有限公司行政總裁羅錫麟指出，市面上部分聲稱可以解酒護肝的產品，其實是包含一些成分，提高肝臟的工作效率，包括分泌上述兩種解酒酶，但這等於催谷肝臟工作。而「乾啦」運作原理不同，可減少肝臟工作負荷，達到護肝功效。只要在喝酒前或喝酒時服用3粒，通常在喝酒後1.5小時至2小時，大部分酒精的影響就會消除。如果喝酒量較大，可以服用6粒。

至於製造「乾啦」的原材料，是由澳洲輸入的冷藏牛肝。該公司在火炭的廠房內，先將牛肝絞碎和加水，再加熱至適當的溫度，令牛肝含有的兩種解酒酶（ADH和ALDH）釋放出來。然後，再利用高速離心機，將固體雜質分離，以提取兩種高純度的解酒酶。

黃炳鏐表示，其實很多吃草的動物肝臟都含有這兩種解酒酶。只不過，牛肝的解酒酶含量特別高，兼且每個重約7.5公斤，成本較低，較符合經濟原則。

提取自澳洲牛肝 產品已出口美國

「乾啦」去年底開始量產。現時在該公司的網站及HKTVmall網店有售，並已出口美國。稍後還會賣到澳門，以及透過經銷商，在本地的酒吧銷售。此外，還正在申請波蘭和西班牙的進口許可證。若成功的話，將可以透過兩國賣到整個歐盟市場。該公司同時希望，未來能夠將「乾啦」出口到俄羅斯、哈薩克及格魯吉亞等。

可是，內地市場就有些阻滯。原來，內地的法規將膠囊產品全部定義為藥物或保健食品，所以「乾啦」作為食品，現時採用膠囊包裝，並不符合內地的規定，無法進入內地市場。幸好，該公司找到納米及先進材料研發院（NAMI）協助。NAMI研發出一種微包裹技術，可以利用納米科技，直接在「乾啦」的有效成分之外包上一層抗酸層（避免被胃酸溶解），來代替膠囊。這樣，「乾啦」便可以改用冲劑形式進入內地市場。現時，「乾啦」的冲劑版已經有原型，希望今年底定型和量產。