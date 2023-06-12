大灣區GBA專題：濱海灣創業報告：氛圍佳 政策不夠個性化

逾半創業者40歲內 生科最老文創較年輕

報告指出，在濱海灣創業的港澳人士呈年輕化趨勢，有超過50%港澳創業者年齡介乎22至40歲，亦有39%在41至45歲左右，港澳創業者中不乏大學本科及海外碩士人才。行業分佈方面，港澳青年企業主要分佈在創新與專業服務、文化創意、新零售等現代服務業及新能源、新材料、生物科技等科技類行業。其中生物科技企業創辦人平均年齡最高，為約40歲，受教育程度也是最高，團隊中不乏碩士及博士人才；文創、新媒體、活動策劃、市場推廣等文化創意行業的創業者大部分較年輕，接近50%年齡介乎22歲至30歲，因這類行業啟動成本相對較低，資金有限的年輕人相對容易發展自身事業。

報告認為，濱海灣新區在政務服務效率及企業專業服務方面具備較高水平，加上創業等政策扶持，形成良好營商環境。但另一方面，作為相對年輕的發展型區域，目前新區相關基建、商業及生活配套仍需時建設完善。亦有受訪者表示，支持政策雖然很多利好，但部分範圍較窄，未能提供個性化幫助，通常只有大型企業才具備較強談判能力。

港澳初企貸款難度高 「引進來」要「留得住」

資金壓力是受訪者另一大關注問題，大部分受訪者表示資金不足是其市場擴張的最主要挑戰，一來現時投資機構更願投資發展規模已相對成熟及傾向高科技含量的項目；其次港澳初創企業獲得銀行貸款的難度也較高。因此，規模小的港澳初創企業難以籌得資金擴張，期望政府能更完善激勵創業的機制，加強資金扶持，並發揮先導者角色，帶頭採用質量良好的港澳初創企業產品和服務，提高這些初創企業的知名度，以助加速發展。

報告建議，創業生態上濱海灣新區除要將港澳青年「引進來」，也要透過提供健全生活配套把港澳人才「留得住」；還要讓港澳企業「可發展」，例如由創業基地每年遴選一批有發展潛力的優質港澳台企業，集中社會和政府資源支持，爭取打造一批新區「港澳台明星企業」。