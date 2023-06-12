大灣區GBA專題：辦公以外 港青創業基地還有…… 東莞濱海灣基地重人情味重分享

明報記者 林迎

「內地好多機會，港澳青年應該多上嚟睇睇。」人稱「波哥」的黃宏波原本是經營運動產品的港商，在東莞打滾10多年，他有感於北上創業者往往欠缺「引路人」，2020年創辦濱海灣港澳青年創新創業基地。「我都係香港人，大家講嘢習慣、文化接近，無咁多誤會。」他指出，在內地即使辦小企業也要兼顧多方面，基地除免費提供辦公場所及有多項資助可供申請（見表），亦會舉辦講座及活動等，讓進駐的企業不會覺得在基地只是「辦公」，而是可以聯誼分享，寓工作於娛樂，也寓創業於生活。「大家有啱嘅機會就會幫手，就算彼此行業唔同都可以相互交流，一齊進步，就好似大家雖然來自各行各業，其實都係喺創業路上嘅『朋友兄弟』。」黃宏波道。

港人任執董同聲同氣 打造互助社區

濱海灣港澳青年創新創業基地位於東莞濱海灣新區，去年底入選為廣東省港澳辦官方授牌的第二批粵港澳青年創新創業基地。基地為港澳青年提供創業諮詢、事項辦理、政策解讀、產業對接等服務，2021年投入使用以來，吸引到60多間企業進駐。去年10月，東莞港資企業全程電子化登記系統上線，基地亦配合該政策，協助港資企業線上註冊流程，最快一小時便可完成工商登記手續。

「這裏一起創業的氛圍很好，沒那麼孤獨。」香港青年陳志富在濱海灣與朋友合伙創辦東莞鴻文科技有限公司。陳志富笑稱自己「讀書都係陪跑」，覺得在香港「打工、儲首期、供樓，條數計死晒」，最終選擇北上創業。他曾經從事餐飲業，疫情下謀求轉型，改行做液態矽膠產品，於2021年8月入駐濱海灣創業基地。

創業者：有人傾偈分享 遇困難更堅強

陳志富一開始也苦於尋找訂單，在基地一次交流活動中，認識了香港新興光學（0125）在東莞工廠的朋友，對方恰好談起需要製作眼鏡的矽膠鼻托，雙方一拍即合。他認為，東莞的優勢正是靠近製造業工廠，方便聯繫，而他當初不選廣州、深圳，是覺得生活、租金、人力等成本太高，「本錢得咁多，裝修完就使晒」，且濱海灣是新發展區域，「比東莞其他地方環境好，我有時接待出口客戶，都約嚟呢度傾，風景靚啲，客人印象好啲」。

此外，基地的政策支持也具吸引力，不過陳志富說仍要重視核心業務，「唔係霸住（創業基地）個位唔做嘢、一味搵着數，基地會檢視公司流水（帳目）」。陳還稱，基地有人傾偈、一起分享，自己面對困難時也會更堅強：「一日無（訂）單可理解，如果日日無單，你就會陷於自我懷疑，每日咁樣度過，心理弱啲都唔得。」

「自問唔係老闆料 有人帶會好啲」

另一創業者周永寅原本是香港公司外派東莞的技術人員，從事LED燈具生產，因中美貿易戰生意受挫，他看到新能源行業有商機，勸服老闆出資註冊新公司，由他負責「打骰」。「我年輕時都曾創業失敗，所以𠵱家每一步都會小心。」周永寅認為現時大灣區創業機會不錯，但創業者應考慮個人能力和行業風險，「凡事唔好想得太美好。如果自問唔係做老闆嘅料，或者有人帶會好啲，因為跌一次真係好痛」。選擇在濱海灣創業基地發展，周永寅表示喜歡在這裏認識不同的人，「否則會好悶，如果無朋友，一個人創業真係好難」。