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港聞

港聞二

家檢相同粉末 放煙霧彈青年同行者罪成

【明報專訊】2020年7月1日一名男子涉在灣仔向紙箱放入樽裝物體，同行任興趣班導師男子則在附近徘徊，隨後紙箱冒煙。前者承認對公眾造成妨擾罪，後者不認罪受審，昨於區域法院裁定罪成。法官表示，任興趣班導師被告自辯稱和友人相約「吹水」，但同案認罪友人已承認在灣仔設置煙霧彈，直斥被告供辭牽強。法官又說，被告住所被搜出和現場相同種類的化學粉末，唯一合理推論是被告有份擺放煙霧彈，構成公眾恐慌。

辯稱相約吹水 官質疑地點

昨日罪成的被告為興趣班導師李浩琛（31歲，圖），同案的文員原柱健（30歲）早前認罪候判。控方案情稱，警方當晚7時在灣仔集成中心外發現「Vita」紙盒冒煙，內有數個膠樽。根據閉路電視片段，原柱健曾將樽狀物體放入紙盒，李浩琛則在附近徘徊，紙盒隨後冒煙。警方事後在李的寓所搜出藏白色粉末的膠袋、藏黑色粉末的紙筒，另在李的工作地點搜出藏粉末的鋁罐，驗出次氯酸鈣和硝酸鉀等爆炸品成分。

李浩琛早前自辯稱，和原柱健認識不久，當日相約到工作地點看電影和「吹水」，隨後到灣仔電腦商場購物，但因商場落閘，二人輾轉前往集成中心外的快樂蜂（Jollibee）餐廳用膳。暫委法官王興偉裁決稱，李並非誠實可靠證人，二人只是泛泛之交，帶普通朋友到工作地點聊天非常牽強；從另一角度出發，原柱健當日要到灣仔設置煙霧彈，若李沒參與其中，很難想像原柱健執行任務前仍有時間與心情和別人聊天。

倘非共犯 運送時途人應察

法官又稱，從閉路電視片段可見，李浩琛和原柱健在兩分鐘內「前後腳」離開餐廳廁所後，原柱健隨即在集成中心外的紙盒放樽，紙盒冒煙。法官表示，李自辯稱對原柱健行為不知情，但根據專家證人供辭，涉事紙盒的化學品須在擺放前數分鐘混合，遂裁定二人當時在廁所混合化學品，共同參與犯案。法官提及，除非二人當時共用廁格，否則原柱健運送化學品時，很可能被餐廳內的途人揭發。

所檢化學品非存放正常容器

法官提到，李浩琛的寓所和工作地點均搜出爆炸品常見成分，部分由薯片紙筒、咖啡罐和膠圓球等承載，並非一般家居用品的容器。法官認為，相關化學品並非日常清潔之用，加上部分物品和現場紙箱驗出的化學品相同，裁定李當日提供化學品施放煙霧彈。案件押後至下月8日求情和判刑，以待索取背景報告，其間李須還押。

【案件編號：DCCC 959-60/21】

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