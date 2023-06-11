高永文倡輕症交護士跟進 學者籲增公私協作

曾任諮委會主席的高永文在有線新聞《有理有得傾》表示，現時醫管局精神科專科門診病人數目相當多，導致新症輪候時間長、負責跟進相關個案的個案經理工作壓力大，未必能在每名病人身上花很多時間。被問到社工、醫護會否因此忽略病人的危險信號，高永文稱，問題涉不同因素，如部分患者較內斂，「未必鍾意分享自己」，亦令個案經理難察覺危險信號。

倡分流個案 多訓練個案經理

高強調，不能只從單一角度分析問題，建議分流精神科病人，讓經訓練的精神科護士或家庭科醫生跟進輕症個案，同時要在短時間內訓練更多個案經理；另建議透過建立有效的鄰里互助機制，及早發現有精神健康需要市民。他又說，隨着港府致力推展基層醫療發展，可增加公私營合作，讓經培訓家庭醫生處理病情較輕微的情緒病者，相關病人接受私營服務後也可享有政府津貼。

港大兒童及青少年科學系臨牀副教授葉柏強昨在商台《政經星期六》形容，政府提出10項加強精神健康支援措施反映有決心改善精神服務，形容感到鼓舞。他認為政府可進一步加強精神科公私營協作，減低公營系統精神科專科的壓力。