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港聞二

精神病人「有條件釋放」研擴適用範圍 涵具自殺傾向難自理者 社工憂患者更「收埋」

【明報專訊】醫衛局轄下精神健康諮詢委員會（下稱諮委會）前日開會後，港府提出措施加強精神健康支援，包括檢討精神病者出院的「有條件釋放（CD）」機制。有諮委會成員稱，現時大部分精神科病人均可無條件出院，局方檢討範圍之一為考慮將CD適用範圍擴大至有自殺傾向、缺乏自理能力的精神科病人。有社工憂拓闊標準，將令更多病人感被標籤，而現行制度未有機制定期為病人「搣甩」釋放條件，導致負責跟進的個案經理「愈孭愈多個案」，建議港府仿效英國增設相關機制。

醫局精神科統籌委會本周開會

醫衛局前日透露，醫管局正檢討CD機制，並會在諮委會下月會議匯報檢討結果。據了解，醫管局內部的精神科統籌委員會本周將展開會議，局方一直有按既定時間表研究相關機制，早在荷里活廣場謀殺案前已原定會在下月會議匯報。

據《精神健康條例》，具暴力傾向的強制留院病人須在遵守特定條件下出院，條件包括必須在指明地方居住、服用處方藥物等，若沒遵守有可能被召回精神病院。

諮委會成員、中大精神科學系教授林翠華解釋，現只有相當少數的精神科病人須有條件釋放。據她理解，醫管局檢討方向非只觸及如何增加人手，亦包括考慮將CD適用範圍擴展至有自殺傾向、嚴重或缺乏自理能力的精神病人。她補充，CD對屢次住院嚴重精神病人有一定好處，惟相關病人並非每次住院均屬強制住院，故未必能發出CD，認同檢討方向對行政工作會帶來好處。

社工：現無機制撤釋放條件

個案經理個案堆積

另一諮委會成員、本身是註冊社工的社協幹事阮淑茵稱，獲「有條件釋放」的病人出院後需醫務社工、社康護士等個案經理跟進，所需人手比一般病人多。她稱《條例》無規定病人獲有條件釋放的期限，本港亦未有如英國等地設立機制，定期檢視病人能否取消釋放條件，變相只有主動上訴或經主診醫生診斷為合適的病人才可取消條件。

阮淑茵補充，曾見病情好轉的病人「由出院去到死都未甩到（有條件釋放）」，形容現行機制未有定期將CD病人降級、分流到社區中心，令個案經理「愈孭愈多個案」，最終未有足夠時間為個案提供有質素的情緒支援，認為現時應優先處理相關問題，而非研究向更多病人發出CD。

阮說，擴闊有條件釋放標準後，將有更多病人須遵守出院條件，擔心會有更多病人「收埋自己」拒絕主動求醫。醫管局回覆本報查詢稱，現時局方跟進的病人中，有約1300名病人獲「有條件釋放」。

相關字詞﹕社區治療令 有條件釋放 阮淑茵 林翠華 精神健康 精神健康諮詢委員會

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