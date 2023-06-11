精神病人「有條件釋放」研擴適用範圍 涵具自殺傾向難自理者 社工憂患者更「收埋」

醫局精神科統籌委會本周開會

醫衛局前日透露，醫管局正檢討CD機制，並會在諮委會下月會議匯報檢討結果。據了解，醫管局內部的精神科統籌委員會本周將展開會議，局方一直有按既定時間表研究相關機制，早在荷里活廣場謀殺案前已原定會在下月會議匯報。

據《精神健康條例》，具暴力傾向的強制留院病人須在遵守特定條件下出院，條件包括必須在指明地方居住、服用處方藥物等，若沒遵守有可能被召回精神病院。

諮委會成員、中大精神科學系教授林翠華解釋，現只有相當少數的精神科病人須有條件釋放。據她理解，醫管局檢討方向非只觸及如何增加人手，亦包括考慮將CD適用範圍擴展至有自殺傾向、嚴重或缺乏自理能力的精神病人。她補充，CD對屢次住院嚴重精神病人有一定好處，惟相關病人並非每次住院均屬強制住院，故未必能發出CD，認同檢討方向對行政工作會帶來好處。

社工：現無機制撤釋放條件

個案經理個案堆積

另一諮委會成員、本身是註冊社工的社協幹事阮淑茵稱，獲「有條件釋放」的病人出院後需醫務社工、社康護士等個案經理跟進，所需人手比一般病人多。她稱《條例》無規定病人獲有條件釋放的期限，本港亦未有如英國等地設立機制，定期檢視病人能否取消釋放條件，變相只有主動上訴或經主診醫生診斷為合適的病人才可取消條件。

阮淑茵補充，曾見病情好轉的病人「由出院去到死都未甩到（有條件釋放）」，形容現行機制未有定期將CD病人降級、分流到社區中心，令個案經理「愈孭愈多個案」，最終未有足夠時間為個案提供有質素的情緒支援，認為現時應優先處理相關問題，而非研究向更多病人發出CD。

阮說，擴闊有條件釋放標準後，將有更多病人須遵守出院條件，擔心會有更多病人「收埋自己」拒絕主動求醫。醫管局回覆本報查詢稱，現時局方跟進的病人中，有約1300名病人獲「有條件釋放」。