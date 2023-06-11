假牌失車遇查撞車闢路 警開槍截停 目擊者稱與市民近距 警方：千鈞一髮別無他法

【明報專訊】紅磡公主道昨有套假牌運載毒品的失車遇查時撞開警車及其他車輛擬逃，兩名警員分別向私家車右車門及左後座車窗開槍，該車及後撞欄停下。25歲司機涉販毒、危險駕駛等5罪被捕，事件中無人受傷。有目擊者形容開槍警員距離其他市民近，附近亦多車，西九龍總區刑事部警司鍾雅倫形容千鈞一髮，警員別無他法。據悉兩警屬首次開槍，毋須停職受查。
塞車公主道 警接報上前截查
昨早11時45分，警方接報窩打老道近獅子山隧道有「影子車」往尖沙嘴方向行駛，報案人發現可疑車輛掛上其朋友的車牌，惟車內並非車主，於是報案。西九龍總區衝鋒隊及交通部人員約10分鐘後在公主道近紅磡警署外發現懷疑涉案黑色私家車，當時公主道正塞車，警員下車上前截查。
兩警各開一槍 擎至制服司機
事發片段顯示，該路段繁忙多車，可疑車遇查後倒車撼向尾隨車輛，再衝前將攔截的警車撞開，車旁警員及時避開，可疑車駛向慢線，企圖撞出「逃生」路線，尾隨兩名警員有擎槍動作，車輛撞向防撞欄，無法前行，整個過程不足10秒。3名警員其後包圍車輛，司機最初並無下車，片段顯示警員維持擎槍動作。約一分鐘後，第四名警員走近疑擊打右車窗，車輛一度稍退後，疑擎槍警員再走近。司機最終自行開車門下車，兩名警員將他制服及搜出物品，其間警員繼續維持擎槍動作。
警：自衛警告後開槍合理
鍾雅倫稱，兩警員為保護自己及道路使用者，口頭警告無效後開槍，第一槍是車輛撞到後方市民私家車後交通警員向車輛右方開一槍，打中右車門，另一槍則是該車向前撞向警車後另一警長向車輛左邊開槍，打中左乘客位玻璃窗，暫時調查相信兩人事後已將槍「袋番落槍袋」。他稱，疑犯身上沒武器，但他「撞後又撞前」，「車就係佢武器」，該車事後亦損毁嚴重，警員別無方法、迫不得已下有目標地開槍，強調無警員會隨便開槍，初步相信此情况下開槍合理。
檢80包疑可卡因 司機黑幫背景
警方在車內檢獲80包懷疑可卡因，市值約10萬元，該車3月時已在元朗報失。25歲李姓男司機涉「販運危險藥物」、「無牌駕駛」、「危險駕駛」、「使用汽車時沒有第三者保險」及「使用虛假文書」罪被捕，據了解他有毒品相關案底及尖沙嘴「新義安」背景，估計可能由新界販毒至尖沙嘴，會再調查男子是否涉偷車或有集團控制。由於案件涉及警員開槍，案件交由西九龍總區重案組跟進。
目擊者黃小姐接受訪問稱，當時前方有路障，自己在對面反方向行駛，最接近自己的行車線突有警員拔槍，指向其中一車的司機位玻璃，當時車窗關閉，其後警員突然開槍。她稱聽到兩槍，「其實你唔知當時咩情况，而佢槍係對住我哋（方向），咁近、側邊又有咁多車」。
在對面油站工作的目擊者說，聽到槍聲、私家車停下後仍見到警察持槍手勢。
事發後警方封鎖一段公主道調查，部分警員身穿避彈衣。現場所見，涉事車輛左邊車窗玻璃碎裂，右車門有疑似彈孔；被撞警車橫亘路中，右車身損毁。至下午時分，涉事司機黑布蒙頭、押至車旁搜查，警員一字排開，地氈式搜索彈頭，有鑑證科人員拍照存檔，暫未有發現，估計首槍彈頭卡在車門，另一槍彈頭則在車內，會再拖走該車檢驗。至傍晚5時40分，公主道全線解封。