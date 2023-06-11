假牌失車遇查撞車闢路 警開槍截停 目擊者稱與市民近距 警方：千鈞一髮別無他法

塞車公主道 警接報上前截查

昨早11時45分，警方接報窩打老道近獅子山隧道有「影子車」往尖沙嘴方向行駛，報案人發現可疑車輛掛上其朋友的車牌，惟車內並非車主，於是報案。西九龍總區衝鋒隊及交通部人員約10分鐘後在公主道近紅磡警署外發現懷疑涉案黑色私家車，當時公主道正塞車，警員下車上前截查。

兩警各開一槍 擎至制服司機

事發片段顯示，該路段繁忙多車，可疑車遇查後倒車撼向尾隨車輛，再衝前將攔截的警車撞開，車旁警員及時避開，可疑車駛向慢線，企圖撞出「逃生」路線，尾隨兩名警員有擎槍動作，車輛撞向防撞欄，無法前行，整個過程不足10秒。3名警員其後包圍車輛，司機最初並無下車，片段顯示警員維持擎槍動作。約一分鐘後，第四名警員走近疑擊打右車窗，車輛一度稍退後，疑擎槍警員再走近。司機最終自行開車門下車，兩名警員將他制服及搜出物品，其間警員繼續維持擎槍動作。

警：自衛警告後開槍合理

鍾雅倫稱，兩警員為保護自己及道路使用者，口頭警告無效後開槍，第一槍是車輛撞到後方市民私家車後交通警員向車輛右方開一槍，打中右車門，另一槍則是該車向前撞向警車後另一警長向車輛左邊開槍，打中左乘客位玻璃窗，暫時調查相信兩人事後已將槍「袋番落槍袋」。他稱，疑犯身上沒武器，但他「撞後又撞前」，「車就係佢武器」，該車事後亦損毁嚴重，警員別無方法、迫不得已下有目標地開槍，強調無警員會隨便開槍，初步相信此情况下開槍合理。

檢80包疑可卡因 司機黑幫背景

警方在車內檢獲80包懷疑可卡因，市值約10萬元，該車3月時已在元朗報失。25歲李姓男司機涉「販運危險藥物」、「無牌駕駛」、「危險駕駛」、「使用汽車時沒有第三者保險」及「使用虛假文書」罪被捕，據了解他有毒品相關案底及尖沙嘴「新義安」背景，估計可能由新界販毒至尖沙嘴，會再調查男子是否涉偷車或有集團控制。由於案件涉及警員開槍，案件交由西九龍總區重案組跟進。

目擊者黃小姐接受訪問稱，當時前方有路障，自己在對面反方向行駛，最接近自己的行車線突有警員拔槍，指向其中一車的司機位玻璃，當時車窗關閉，其後警員突然開槍。她稱聽到兩槍，「其實你唔知當時咩情况，而佢槍係對住我哋（方向），咁近、側邊又有咁多車」。

在對面油站工作的目擊者說，聽到槍聲、私家車停下後仍見到警察持槍手勢。

事發後警方封鎖一段公主道調查，部分警員身穿避彈衣。現場所見，涉事車輛左邊車窗玻璃碎裂，右車門有疑似彈孔；被撞警車橫亘路中，右車身損毁。至下午時分，涉事司機黑布蒙頭、押至車旁搜查，警員一字排開，地氈式搜索彈頭，有鑑證科人員拍照存檔，暫未有發現，估計首槍彈頭卡在車門，另一槍彈頭則在車內，會再拖走該車檢驗。至傍晚5時40分，公主道全線解封。