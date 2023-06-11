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鮮浪潮部分片被令刪剪 黑畫面靜音代替

【明報專訊】剛開幕的第十七屆鮮浪潮國際短片節昨日在網上公布，由於部分短片電影因「電影、報刊及物品管理辦事處」頒令需要刪剪，導演改以黑畫面及靜音代替刪剪部分。本報向電影報刊辦查詢涉及的短片數目、內容，以及會否要求取消放映等，處方回覆表示不會評論個別影片的申請。

電影報刊辦不評論

今屆鮮浪潮國際短片節於6月9日至7月2日舉行，主辦方昨午在網頁及社交平台發出公告，稱部分短片電影因被頒令需刪剪，導演改以黑畫面及靜音代替刪剪部分，提醒已購票的觀眾「放映中途會有頗長此種情况出現，並非放映檔案損壞或技術故障」，惟公告未提及涉及的短片數目和名稱。

大會：不公開電檢內容

鮮浪潮回覆本報查詢稱，短片節正在舉行，所有短片會陸續按原定時間表放映，電檢結果屬政府有關部門與機構的內部文件，據電檢條例及守則，恕不能公開任何內容，而由於並非整部短片取消放映，現階段沒有取消放映或退票安排。

有黑畫面的短片包括開幕短片之一My Pen Is Blue，導演邵知恩回覆網媒表示，以黑畫面代替被刪片段而不直接退出放映，是因為現在電影院的黑畫面「並不完全等於空白」，在黑畫面中時間經過，觀眾其實各自在等待、思考。根據鮮浪潮網頁，上述短片片長23分鐘，描述一名迷惘少女某夜與4年前的自己相遇並促膝談心，卻不知從何說起。

導演：不等於空白 讓觀眾思考

上屆鮮浪潮國際短片節兩套短片《群鼠》及Time, and Time Again，一度因未獲當局發出「核准證明書」，需取消放映，其後《群鼠》放映當日獲發核准證明書，可以放映。前年一部以反修例運動為背景的本地競賽短片《執屋》，亦因未獲發准映證而取消放映，導演莫坤菱同年8月稱，當局要求短片刪剪14處並要改名，以及加上「可能構成刑事罪行」警告，否則會退回其送檢申請。

相關字詞﹕電影報刊辦 邵知恩 鮮浪潮國際短片節

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