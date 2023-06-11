大疆被指違規航拍維港 民航處稱跟進 未提執法 涉事宣傳片下架 公關稱可能無申豁免

明報記者 施晉宇

大疆：內容創作者拍攝 有提守法

涉事片段以《摩登香港》為題，片長3分41秒，拍攝範圍涵蓋維港、葵涌貨櫃碼頭、黃埔新天地及銅鑼灣崇光百貨大型顯示屏等，在夜間穿梭維港兩旁摩天大廈。市民阿皂（化名）早前向本報稱，懷疑片段涉違反《小型無人機令》及《私隱條例》等，包括在禁飛區拍攝時未有向民航處申請豁免、偷攝他人辦公室及追逐拍攝飛行中的直升機等。他於4月就此向民航處投訴，引述處方稱會跟進，惟舉報後逾一周後，相關片段仍在；經多番查詢後，僅獲處方答覆「不便透露」。他認為有關拍攝團體無視法例，「大張旗鼓」在網上分享片段仍未獲當局正視，令合法申請的無人機拍攝者感非常氣憤。

微信仍見片 用戶稱榮幸參與拍攝

本報發現，DJI在5月8日將相關宣傳片從官方YouTube頻道下架，不過在內地社交平台微信上，自稱「悟影傳媒創始人」的用戶「David Lee」，昨仍保留4月14日上載的涉事宣傳片，提到榮幸參與拍攝，團隊兩度來港拍攝。本報兩度向民航處查詢涉事片段有否違反《小型無人機令》，處方第二次回應時稱正按既定程序跟進，詳情不便透露。

立法會議員田北辰認為，若相關拍攝違反《小型無人機令》，處方需嚴厲執法，否則法例「形同虛設」；又認為處方在不影響司法程序下，應仿效其他執法部門披露執法行動，讓社會了解法例涵蓋範圍，以免誤墮法網。

管無人機一年 20人被捕3定罪

警方稱截至上月31日，共就15宗個案拘捕18男2女，其中3人因違反《小型無人機令》被定罪，兩人被罰3000元，另一人被罰1000元，部分案件仍在調查。民航處表示，自《小型無人機令》去年6月1日生效，接獲13宗由警方轉介的個案或報告。處方稱若發現違規行為，均按照既定程序跟進，並在有需要時與警方聯合行動。根據法例，不論用作消閒或商業拍攝用途的小型無人機均須符合法例要求，違者最高可判囚兩年及罰款10萬元。

個人資料私隱專員公署稱，自去年6月1日共接獲兩宗與航拍機拍攝相關的投訴，未有回應有關片段是否違反《私隱條例》。公署建議使用航拍機前，先確定目的、釐定監察範圍和程度，以及了解受影響者憂慮等；公署亦發布《閉路電視監察及使用航拍機指引》，包括避免飛近公眾和民居等。

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