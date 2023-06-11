傷人案屢現 鄧炳強：警增調人手上前線

簡化後勤流程 增輔警出勤

對於坊間戲稱本港為「國際大刀會」，鄧炳強昨在港台《星期六問責》稱可理解市民擔憂。他說，今年罪案數字與2019年疫情前相若，形容情况並非突然變差，並引述學者分析事件有「連帶性」，一宗案件或誘發情緒不穩定者觸犯相同事件，故當局會從預防罪案方面多下工夫。他說，近日有案件受害人與施襲者不認識，另外幾宗涉及拗撬，對此感不安樂，認為或與人的忍耐力有關，希望大眾和睦相處，事事忍讓。他又期望大眾理解「無可能每個角落都有警員在場」，惟遇事時軍裝警員可即時處理。

律政司日前入稟高等法院申請禁制令，禁止公眾以任何方式傳播反修例歌曲《願榮光歸香港》，最快明日展開指示聆訊。鄧解釋，歌曲自2019年起廣泛流傳，部分歌詞內容已被裁定為可構成煽動的口號，近期亦多次被表述為「香港國歌」，證明歌曲可導致危害國安的情况，「現行情况不能百分百處理這個問題，故申請禁制令是個合適方法」。至於法庭一旦頒令，他認為難以籠統概括是否違法，舉例市民手機儲有歌曲或在家中聆聽是否違法，要視乎其犯罪意圖及行為。

談六四拉人 稱不處理或釀大事

今年是六四事件34周年，警方當日以涉嫌妨礙警務人員執行職務拘捕一人，另有23人涉破壞社會安寧被帶走調查，包括記協前主席麥燕庭。鄧稱任何人的身分都不是特權，不會因某人身分就不查問。他說有人總是死心不息，在特別敏感日子作出危害公共安全行為，認為不能單看某人只拿出蠟燭或展示紙張就被帶走；若警方不處理，相關事件或釀成大規模事情而被人「騎劫」。被問及在家中悼念是否違法，他引述以往案例，有人在住宅窗邊擺放與港獨或分裂國家相關物件，若被別人看到亦屬違法。對於坊間質疑政府未有明確定義紀念六四是否違法，他認為法例很清晰，視乎該人行為及出發點等，「有些人就是在打擦邊球、搞軟對抗」。對於未檢控的反修例案件，他說希望盡快處理，惟事情比想像中多及複雜，籲社會給空間讓警方處理。