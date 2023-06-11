明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

傷人案屢現 鄧炳強：警增調人手上前線

【明報專訊】本港近期屢次發生傷人案，保安局長鄧炳強昨稱，特首李家超指示要加強巡邏，經重新檢視後，警方將調配更多人手到前線，包括簡化後勤工作流程、加強輔警出勤，並加強衝鋒隊等地面巡邏，期望達至更高姿勢的巡邏。

簡化後勤流程 增輔警出勤

對於坊間戲稱本港為「國際大刀會」，鄧炳強昨在港台《星期六問責》稱可理解市民擔憂。他說，今年罪案數字與2019年疫情前相若，形容情况並非突然變差，並引述學者分析事件有「連帶性」，一宗案件或誘發情緒不穩定者觸犯相同事件，故當局會從預防罪案方面多下工夫。他說，近日有案件受害人與施襲者不認識，另外幾宗涉及拗撬，對此感不安樂，認為或與人的忍耐力有關，希望大眾和睦相處，事事忍讓。他又期望大眾理解「無可能每個角落都有警員在場」，惟遇事時軍裝警員可即時處理。

律政司日前入稟高等法院申請禁制令，禁止公眾以任何方式傳播反修例歌曲《願榮光歸香港》，最快明日展開指示聆訊。鄧解釋，歌曲自2019年起廣泛流傳，部分歌詞內容已被裁定為可構成煽動的口號，近期亦多次被表述為「香港國歌」，證明歌曲可導致危害國安的情况，「現行情况不能百分百處理這個問題，故申請禁制令是個合適方法」。至於法庭一旦頒令，他認為難以籠統概括是否違法，舉例市民手機儲有歌曲或在家中聆聽是否違法，要視乎其犯罪意圖及行為。

談六四拉人 稱不處理或釀大事

今年是六四事件34周年，警方當日以涉嫌妨礙警務人員執行職務拘捕一人，另有23人涉破壞社會安寧被帶走調查，包括記協前主席麥燕庭。鄧稱任何人的身分都不是特權，不會因某人身分就不查問。他說有人總是死心不息，在特別敏感日子作出危害公共安全行為，認為不能單看某人只拿出蠟燭或展示紙張就被帶走；若警方不處理，相關事件或釀成大規模事情而被人「騎劫」。被問及在家中悼念是否違法，他引述以往案例，有人在住宅窗邊擺放與港獨或分裂國家相關物件，若被別人看到亦屬違法。對於坊間質疑政府未有明確定義紀念六四是否違法，他認為法例很清晰，視乎該人行為及出發點等，「有些人就是在打擦邊球、搞軟對抗」。對於未檢控的反修例案件，他說希望盡快處理，惟事情比想像中多及複雜，籲社會給空間讓警方處理。

相關字詞﹕保安局 六四34周年 反修例事件 基本法23條

上 / 下一篇新聞