警籲長開「車cam」助查案 「弘鏡計劃」補CCTV覆蓋不足 強調自願

稱防罪查案獲私隱例豁免

東九龍總區刑事部署任高級警司陳彥宓強調有關計劃為自願參與，當警方需要行車紀錄儀片段調查罪案，便會利用登記資料聯絡車主。被問及計劃會否牽涉私隱問題，他說在私隱條例中，防罪或者偵查罪案受豁免，而市民提供行車紀錄片段屬自願，警方不會強迫。他又透露，提供片段而協助警方破案的車主將獲獎勵，例如考慮頒發「好市民獎」。至於會否提供現金獎勵，他說「言之過早」。

有關計劃亦與停車場及物業管理公司合作，在停車場當眼位置貼上「弘鏡計劃」標誌，提醒市民該處受行車紀錄儀覆蓋，阻嚇有意犯罪的人。警方稱，現階段計劃已吸納超過300名車主登記，目前東九龍亦有4間停車場及物業管理公司合共200多個停車場參與計劃。

逾300登記 另與停車場物管合作

陳彥宓舉例，早前九龍東一個停車場發生車內盜竊案，由於有市民向警方提供行車紀錄儀片段而成功拘捕疑犯，因此希望計劃愈多人參與愈好。警方表示，有興趣加入計劃的車主，只需透過網站連結或掃描二維碼，填寫簡單個人資料、車輛停泊位置及時間，之後警方會盡快聯絡車主核實資料。首階段參與的車主將獲贈小禮物一份。