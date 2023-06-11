連任記協主席 嘆與官方溝通不順 陳朗昇：一定關心新聞自由議題

會員大減財困 或挺不過10年

陳朗昇於會後稱，會上通過將政治漫畫家尊子列為終生永久會員，表彰他40多年來對新聞業界支持。陳又說，討論新聞自由和言論自由不是一個輕鬆議題，但「記協喺度就一定會關心」，記協不論背景關注每名記者採訪工作面對的困難。他說，近年有政黨、公民團體解散，也有傳媒機構先後結業，傳媒採訪活動亦減少，但仍相信「香港市民需要新聞」，深入報道社會事件。

記協前主席、法國國際廣播電台（RFI）駐港特約記者麥燕庭六四當日採訪被警員帶走，警方稱麥當時「沒有佩戴記者證」及「沒有明顯採訪行為」，記協其後發聲明稱麥有向警員出示記者證並說明正採訪，遭保安局和警方反駁並要求撤回。

陳朗昇昨日強調，記協關注所有記者採訪期間被拘押的情况，亦重視與警方及保安局的關係，而採訪形式各有不同，相信新聞工作者最了解，記協願就此與警方再溝通。他慨嘆，不知為何「由一段時間開始，保安局、警方、政府，一些官方的溝通渠道，我們（記協）都較不暢順」，稱記協與政府每次都是「隔空」交流，最後一次就查冊等議題查詢「已是一兩年前的事」，最終無果。

倘修例排除記者查冊 盼詢業界

港台前編導蔡玉玲車牌查冊案上訴得直，陳朗昇稱裁決確立查冊用途包括新聞採訪，顯示「新聞工作是合理、誠實的理由」，不應就此在查冊用途新增選項或另設關卡，若政府要修改法例排除記者查冊，他希望政府能先與記協討論，並諮詢新聞業界。

陳朗昇提到，記協會員較3年前大減，總人數由約800減半至少於400，原因涉新聞工作者會員轉行和學生會員畢業後不入行等，記協因會員大減而財困，或「挺不過10年」，需開源節流。會上亦通過現屆執委會連任，並新增兩名執行理事，包括自由撰稿人盧珮瑤和港大新聞及傳媒研究中心助理講師劉美倩，執委人數增至9。