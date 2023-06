吸收二氧化碳 阻海水變酸

全球暖化下,大氣中的二氧化碳濃度不斷上升,海洋從大氣中吸收二氧化碳令海水變酸,影響海洋生態,例如導致珊瑚白化。海草能抑制海水酸度,聯合國環境規劃署(UNEP)於2020年發表的調查報告《海草對環境和人類的價值》(Out of the Blue: The Value of Seagrasses to the Environment and to People)指出,海草牀是地球最常見的沿海棲息地之一,覆蓋至少159個國家或地區,面積逾30萬平方公里,是孕育海洋生物的重要場所,又能紓緩風暴潮等。

不過,人類活動如海洋污染令全球海草牀以每30分鐘一個足球場的速度消失,每年消失的海草牀佔整體約7%,而全球72種海草中有22種正在減少。全球海草牀生境僅佔海洋面積約0.1%,但能從大氣中吸收大量二氧化碳,是對抗氣候變化的重要生境。

(城市保育)