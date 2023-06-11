濫挖蜆蠔損大嶼山海草牀生態 初熟幼體被挖走或令族群滅絕 環團促規管

明報記者 馬耀森

長春社建議政府擴大䃟頭的SSSI範圍，覆蓋有海草的地方，以及考慮將該地點的兩種海草，包括喜鹽草（Halophila ovalis）及矮大葉藻（Zostera japonica）納入法例保護名單內。長春社亦建議規管當地採捕活動，以避免蜆及蠔的種群因過度採捕而滅絕。

漁署：未擬擴特殊科學價值範圍

漁護署回應本報查詢表示，有定期監察香港海草牀的狀况及分佈，根據該署紀錄，過去兩年大嶼山䃟頭一帶的海草牀平均面積約1.8公頃。該署表示，海草牀的分佈及面積會因季節而變化，該署目前並無計劃擴大相關具特殊科學價值地點的範圍。

長春社獲大嶼山保育基金撥款約200萬元，於2021年12月至今年4月在䃟頭做生態調查，以了解當地生態狀况和面對的威脅，向公眾推廣可持續使用天然資源，保護具高度生態價值地點。

長春社調查海草牀面積

大漁署紀錄一半

調查發現，䃟頭海岸同時生長了兩種海草，包括喜鹽草及矮大葉藻，是全港唯一同時有該兩種海草牀出現的地點；䃟頭對出泥灘被海草牀覆蓋的面積約2.67公頃，較漁護署紀錄的1.8公頃大約48.3%。

長春社保育經理許淑君表示，海草是唯一在海水中仍能生長的開花植物，只有在清澈的淺水中，以及適合的條件如鹹淡水交界才可生長，形成海草牀的獨特生態系統。她說，海草能透過光合作用增加水的溶氧量，海草牀對海洋生物非常重要，是孕育海洋生物的地方。

長春社為期一年多的調查亦發現當地生物多樣性非常豐富，該組織將有海草的範圍劃分成多個區域，發現有60多個物種，包括蜆、蠔、螺、馬蹄蟹及魚類等，每個區域數目介乎270至2500隻。

䃟頭位於大嶼山北岸、赤鱲角機場以南，對出的泥灘伸延至東涌，長約500多米，由於交通方便，近年成為摸蜆熱點，每當潮退就會有不少市民前往掘蜆。

有被採蠔體長僅及成熟1/4

長春社調查發現，去年䃟頭由4月至10月都有掘蜆活動。該組織檢視市民掘到的蜆，合共2100多隻，當中有29種蜆，逾九成是菲律賓簾蛤（學名Ruditapes philippinarum），亦即街市常見的花蛤，平均只有約3.2厘米長，與該品種成熟的長度約3厘米相若，換言之該種花蛤生長至剛成熟便已被挖走，失去繁衍下一代的機會。

另外，䃟頭泥灘亦有不少市民採蠔。長春社發現當地至少有5種蠔，當中近江牡蠣及香港巨牡蠣有經濟價值，亦成為採集的主要目標，不過長春社檢視該兩種蠔，發現近江牡蠣外殼長度中位數只有4厘米，僅及成熟個體約四分之一；而香港巨牡蠣的外殼長度中位數亦只有4厘米，亦是剛成熟，該物種外殼長度可達20厘米。結果顯示當地的蠔亦面對過度採捕威脅，較大的蠔成為採集目標，再加上採捕行為沒有規管，有可能令整個族群數量不斷減少，甚至消失。

漁署：持續監察 籲勿濫捕

漁護署表示，當地海草牀主要為喜鹽草，並非稀有及珍貴植物，該署會持續監察其狀况，目前並無計劃把該品種列入《林區及郊區條例》（第96章）規管。署方又表示，每種海洋生物在大自然都有其生態價值，過度採集或會導致生態失衡，呼籲市民在戶外活動及生態觀賞時，應以尊重自然生態為前提，避免騷擾及採掘大自然的生物。

（城市保育）