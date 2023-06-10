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溥仁私營小一再遭拒 料3年後「殺校」

【明報專訊】獻主會溥仁小學因收生欠一人才達最低要求，下學年小一被教育局「派0班」。校方早前提出救校方案，包括申請2023/24學年以私立營辦小一。不過，教育局昨日表明，溥仁小學將不可再次參加「小一入學統籌辦法」，又指按現行政策，會在停辦小一後的第三個學年起，停止向學校發放津貼。按此安排，預料該校在2026/27學年停辦。有溥仁小學家長對教育局的決定表示失望，批評教育局的要求嚴苛。

獻主會溥仁小學下學年被教育局「派0班」，校方早前提出「特別視學」爭取繼續辦學，但遭教育局拒批。該校其後再提出，以私立模式營辦小一作為過渡方法。不過，教育局昨日回覆表明溥仁已不可再次參加「小一入學統籌辦法」，按照現行的「統整使用率低的小學」政策，教育局會於之後的第三個學年起停止發放任何形式的津貼，故此學校一般會在3年沒有開辦小一班級後停辦。

家長批教局嚴苛 稱其他家長安排子女轉校

溥仁小學家長兼校友會成員鄭詩莉說，家長早前發起一人一信致函教育局，而校方代表前日已把數百封信件轉交教育局。鄭詩莉稱，教育局要求「過分」，指特別視學門檻極高，校方根本難過關，而其後校方提出辦私立小一也不獲批。

鄭詩莉是溥仁舊生，育有5名子女，現時3名子女分別在溥仁讀小四、小三及小一，而在K3的第四名兒子本來也申讀溥仁小一。她指前日曾到教育局同官員商討，提出第四名兒子下學年在家教育，指如果安排兒子讀其他小學，自己難以分身照顧5名子女到不同學校上課。她稱其他10多名原申請入讀溥仁小一的家長已安排子女轉讀其他小學。

相關字詞﹕溥仁小學 殺校

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