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港聞二

晤建造航空運輸業界 黃偉綸：不會坐視不理缺人問題

【明報專訊】財政司副司長黃偉綸與多名官員周三（7日）起一連3日分別與建造、航空及運輸業界會面，討論人手不足問題。黃偉綸表示，認同建築業界指香港工程量增多及人手老年化，引致勞動力嚴重不足；他亦關注航空業擔憂人手嚴重短缺，窒礙航空業復蘇；又認同若不正視運輸業青黃不接人手短缺問題，會影響交通服務。黃強調，政府絕不會坐視不理，若行業人手明顯不足，有必要考慮輸入外勞，但會以保障本地勞工優先就業為大原則，不會單靠輸入勞工填補人力缺口。

黃偉綸近日於facebook發帖文，稱周三聯同發展局長甯漢豪、勞福局副局長何啟明等與建造業會面，前日則與運輸及物流局長林世雄等會見機管局代表及航空業界，昨再與運輸業界代表會面。

先保障本地 有需要會輸外勞

對於建造業人手不足，黃稱政府絕不「躺平」，會協助業界增加培訓，改善地盤管理和工作環境，推動使用科技及提升生產力等鼓勵年輕人入行。對於航空業，黃稱多名業界代表均說即使積極招聘仍難請夠人，情况已到「樽頸」位，當局不會坐視不理令航空業停滯不前，影響經濟發展。至於運輸業，黃指關注業內小巴司機、跨境運輸司機等人手嚴重短缺問題，業內青黃不接、司機老年化屬不爭事實，形容解決相關問題刻不容緩。

前日有份參與會面的香港航空公司服務商協會主席劉敏儀表示，業界現時欠缺至少2萬名員工，即使提供入職獎金及員工專車服務等仍難請人，冀政府及早訂定措施吸引及挽留人才，並在保證本地就業下適度輸入外勞。

機管局回應稱，已擴大自動化科技應用以減少依賴人手，並推出器材共享計劃提高營運效率、舉辦招聘活動等，惟仍面對人手不足問題。局方會收集數據向政府反映，並支援當局尋求解決方案。

黃偉綸稱明白業界整體勞工不足問題，當局不會引入廉價勞工，若針對個別人力明顯不足行業考慮輸入外勞，外勞工資不可低於相關職位的工資中位數。他又稱當局絕不容忍非法回佣，勞工處會加強執法。

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