周永新倡2元乘車封頂 勞福局：先加強執法

周永新昨在本報撰文〈優化「2元乘車優惠」的3個方案〉，建議優惠設上限：合資格者每月最多可用120次補貼，平均每日4次；合資格者每月補貼上限720元；或把優惠金額劃一，規定每程補貼不超過10元，若超出10元，用者須繳付餘額。他認為2元乘車優惠是重要的惠民措施，影響逾200萬市民生活，故任何改動不能單看財政負擔，亦要顧及受惠市民的感受和需要，必須做到合情合理。

勞福局昨回覆查詢稱，為加強打擊不合資格者違規使用，運輸署本月內會聯合各公共交通營辦商，展開全港執法行動；署方亦會成立專責小隊，與專營巴士、渡輪等相關營辦商聯合執法。局方提醒市民，一旦違規使用優惠，除要補付應繳的交通費或附加費，更會轉介警方調查跟進，一經定罪最高可被監禁。

九巴龍運：會配合打擊違規

九巴及龍運稱會與運輸署商討，積極配合打擊違規使用計劃的人，亦會不時派員實地監察調查；又稱一向會按政府要求執行查票及查核乘客身分的工作，如證乘客不符享用優惠資格，會要求對方繳付恰當車資。城巴稱暫時無補充。新渡輪昨回覆稱，一直有按當局規定不定期巡查乘客，倘發現違規濫用優惠，會要求乘客繳付正常船費，又稱若當局有新指引，新渡輪會全力配合並執行。

行政會議成員陳健波日前亦在本報撰文，要求檢討乘車優惠計劃，指每日逾200萬人次搭巴士、逾百萬人搭專線小巴，但去年全年各只有一宗懷疑個案， 「 令我十分吃驚」，質疑交通機構巡查成效，要求對濫用者加重罰則；除了罰款，也應直接檢控。