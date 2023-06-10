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啟德新盤天台塌天秤 撼向十多層露台 鄰近已入伙「維港1號」 警方稱無報案

【明報專訊】啟德跑道區屬「海灣半島」內一個私人屋苑地盤昨下午發生天秤倒塌意外，一座將近落成的大廈，天台有天秤彎曲下墜，擊向對落一列露台，天秤下垂橫跨12層樓，擊破至少兩個單位的露台玻璃及圍欄，昨晚仍吊在半空。警方表示沒有收到相關報案；勞工處表示已知悉事件，並會展開調查。

勞處：已知悉 會調查

事發現場位於九龍啟德第4B區1號地盤，屬於新九龍內地段第6576號用地。翻查資料，有關用地於2019年3月以逾98億元批予Infinite Sun Limited，是會德豐、恒地、中國海外及新世界合組的財團。現場所見，被擊碎露台玻璃的大廈樓高38層，位於啟德跑道區「海灣半島」區域內，鄰近已經入伙的「維港1號」屋苑。本報昨向會德豐查詢，截稿前未有回應。

建造業總工會副理事長趙建強表示，天秤倒塌屬於罕見意外，可能由於天秤吊運的物品超重，或者出現金屬疲勞造成，他估計後者較大可能。去年9月安達臣道天秤倒塌意外發生後，勞工處展開全港地盤天秤安全檢查。趙表示，安全檢查通常由文職人員「目視」，未必會近距離檢查每一個細節，可能難以發現金屬疲勞問題。

業界指較大可能金屬疲勞

至於超重問題，趙表示大廈初步建成後，需要以天秤吊運大量重型物品，例如天台水泵、中央冷氣等，部分物品可能重達一噸，在天台操控天秤的工人未必知道每件貨物的重量，主要靠地面管工提醒，如地盤趕工，管工可能不會準確量度每次吊運物品的重量，或會超重，導致意外。

今次事故發生後，地盤未見即時移除倒塌天秤，趙指出，立即移除天秤可能會影響消防處及勞工處調查事故原因，他相信地盤已經評估風險，並完成加固工序，否則「半夜大風落雨咪好危險」。被問到天秤倒塌會否波及附近已經入伙的大廈，趙認為不大可能，過往類似意外通常都「冧番落自己幢樓」，操控天秤的工友相對危險。

相關字詞﹕天秤 啟德

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