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醫療券夫妻共用 毋須結婚證明 議員憂登記多個「配偶」 醫衛局：會查可疑個案

【明報專訊】政府擬下月起容許夫妻共用長者醫療券戶口，署理醫務衛生局長李夏茵昨出席立法會衛生事務委員會表示，長者與配偶登記共用戶口時，毋須出示婚姻證明，但須對申報內容負上法律責任。多名議員關注會否出現濫用，如長者重複登記多名「配偶」戶口、兩個單身人士申報為配偶，甚至有長者「被登記」而損失等。李夏茵強調，衛生署有審查及監管機制，檢視不尋常情况，並會容許長者以外的家屬登記接收電話短訊，方便監察戶口使用情况。社區組織協會認為難改良計劃設計避免上述問題，倡多宣傳教育。

衛生署回覆查詢稱，當局以方便長者為原則，故長者在申請連結配偶的醫療券戶口時，毋須提交相關文件證明配偶關係。署方補充，已設立監察機制偵察和調查可疑個案，署方將要求相關個案提供結婚證書等文件以作檢查，並會在有需要時將個案轉交執法部門跟進，防止醫療券被濫用。

申報須負法律責任 商戶違規可除名

立法會議員楊永杰問到，長者若已遺失婚姻證明文件，可如何申請共用戶口，並關注因而衍生的濫用問題；多名議員亦關注長者或醫療服務提供者濫用醫療券，其中議員陳凱欣憂慮長者或會與多於一名「配偶」登記戶口，甚或有長者「被登記」共用戶口，因而蒙受損失。

李夏茵重申，衛生署有審查及監管機制，例如長者戶口會否與多於一人連結、一年內會否多次更換連結戶口等，並會監察服務提供者扣額情况，例如有否大額交易；若發現違規將向服務提供者發出警告信、退還金額，情况嚴重更會從醫療券計劃除名。衛生署助理署長（長者健康）何理明補充，將跟進異常交易、投訴或情報，有需要會轉介執法部門或相關醫療專業管理局跟進。

社協倡「放蛇」 多宣傳教育

社區組織協會幹事連瑋翹關注，長者會否登記「兩個老公或老婆」，且容許夫妻共用後，醫療券累計金額上限由8000元增至1.6萬元，如部分長者另一半長期不在港或居住院舍，他們套現誘因更大，但他認為難從計劃設計上着手改良，須多宣傳教育。他亦憂慮出現大額騙案，稱部分服務提供者很精明，會將大額交易分拆多張帳單，避過衛生署監察，建議執法部門偽裝神秘顧客主動抽查。

醫療衛生界議員林哲玄於會上建議，政府推動社區設立由藥劑師主導的藥房，向長者發售處方藥物，並納入醫療券涵蓋範圍。李夏茵回應稱，本港現時缺乏社區藥房，政府有意大力推動，但須待熟習操作後才考慮是否加入醫療券計劃。

另外，政府正探討擴大醫療券適用範圍至內地大灣區除港大深圳醫院以外的醫療機構，惟須與該院的醫療服務標準及臨牀管治架構相若，即以「香港管理模式」運作。

擴灣區應用 指三甲醫院有保證

多名議員關注政府會否考慮涵蓋內地三甲醫院，李夏茵稱會一籃子考慮，三甲醫院也有信心保證，並強調本港無法規管內地機構，港式管理醫療機構能確保服務水平與本港相若，政府亦會考慮有關機構有否本港持牌人。

相關字詞﹕連瑋翹 李夏茵 配偶共用 夫妻共用 醫療券獎賞先導計劃 醫療券

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