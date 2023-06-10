明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

女孩隔十年再賞 笑與黃鴨皆成雙

【明報專訊】荷蘭藝術家霍夫曼創作的巨型黃色橡皮鴨闊別10年後重臨香江，今日正式開放予公眾觀賞，預計展期兩周。兩隻18米高的巨型橡皮鴨昨早「參加」啟航禮，由灣仔會展移至中環近海濱長廊位置。許多市民昨在炎熱天氣下搶先觀鴨，有市民稱10年前曾與巨鴨合影，如今已為人母，帶同小朋友觀賞；有10年前開幕儀式的表演者昨與8歲妹妹同來，稱有如黃鴨帶了同伴再訪港。霍夫曼昨說兩鴨寓意「雙倍幸運（double luck）」，「我們經歷了疫情及每况愈下的政治局勢，我認為現在是時候應該將雙倍幸運帶回來（香港）」。

創作者：雙倍幸運是時候回來

昨日添馬公園行至海濱的行人路，隨處可見橡皮鴨氣球，不少市民拿着與「孖鴨」合影。中環海濱長廊觀賞台昨一度僅允許啟航禮VIP進場，有不少人在警戒線外觀鴨。在附近上班的梁女士昨午膳時間特來觀鴨，認為兩隻鴨同遊「幾得意」，10年前她曾在海港城與橡皮鴨合照，現已為人母，稍後會帶一對兒女前來。

主辦機構昨亦邀請部分10年前橡皮鴨展覽的持份者參加啟航禮。陳女士是舞蹈學院院長，10年前帶隊在開幕儀式表演，自己亦懷着二女臻臻，如今臻臻剛好10歲，陳女士很開心可攜臻臻重溫昔日回憶，當年跳舞的小朋友和女兒都已長大，「好似隻鴨仔陪着我哋成長」。

當年孕婦攜女「重溫」回憶

當年其中一名舞蹈表演者阿瑤現已16歲，昨與父母及妹妹一同出席，稱10年後再見巨鴨倍感親切，這10年自己亦堅持跳舞，冀成為舞蹈演員或教師。阿瑤父親馮先生談及10年變化則笑稱「多咗個細妹」，指着黃鴨及女兒說：「佢（黃鴨）多一隻，佢（阿瑤）又多一個（細妹）」。

今次黃鴨會以不同形式「到訪」香港各處，包括港鐵站、天星小輪及電車，昂坪360亦有「飛天橡皮鴨」。父親節（18日）其中一隻黃鴨將「出巡」約兩個多小時，沿維港海岸線，經銅鑼灣海面前往尖沙嘴，經星光大道及文化中心，再折返中環海面。

相關字詞﹕霍夫曼 中環海濱 橡皮鴨

上 / 下一篇新聞

馬會泳班師生比涉違規 惹安全疑慮 應1：6實1：12 馬會、泳總調查
馬會泳班師生比涉違規 惹安全疑慮 應1：6實1：12 馬會、泳總調查
婦聯：35%家庭生活愉快 較去年升仍遠遜疫前
婦聯：35%家庭生活愉快 較去年升仍遠遜疫前
兩電最高承擔貸款利率 納協議檢討
兩電最高承擔貸款利率 納協議檢討
16人全表證成立 13擬自辯 吳政亨楊雪盈余慧明擬不作供
16人全表證成立 13擬自辯 吳政亨楊雪盈余慧明擬不作供
教局製國安暑期作業 籲中小學生一日一題
教局製國安暑期作業 籲中小學生一日一題
《榮光》禁令有被告否 律政司：不評論
《榮光》禁令有被告否 律政司：不評論
議員關注區會監委會權限 麥美娟：無傳召證人蒐證權
議員關注區會監委會權限 麥美娟：無傳召證人蒐證權
小巴倒車疑不察 七旬翁捲車底輕傷
小巴倒車疑不察 七旬翁捲車底輕傷
醫療券夫妻共用 毋須結婚證明 議員憂登記多個「配偶」 醫衛局：會查可疑個案
醫療券夫妻共用 毋須結婚證明 議員憂登記多個「配偶」 醫衛局：會查可疑個案
過往手術燈列「低風險」 研加強監察潛藏危險儀器
過往手術燈列「低風險」 研加強監察潛藏危險儀器
啟德新盤天台塌天秤 撼向十多層露台 鄰近已入伙「維港1號」 警方稱無報案
啟德新盤天台塌天秤 撼向十多層露台 鄰近已入伙「維港1號」 警方稱無報案
周永新倡2元乘車封頂 勞福局：先加強執法
周永新倡2元乘車封頂 勞福局：先加強執法
晤建造航空運輸業界 黃偉綸：不會坐視不理缺人問題
晤建造航空運輸業界 黃偉綸：不會坐視不理缺人問題
溥仁私營小一再遭拒 料3年後「殺校」
溥仁私營小一再遭拒 料3年後「殺校」
私家車藏刀槌 4黑漢被捕
私家車藏刀槌 4黑漢被捕
城規零反對 元朗簡約屋過關 「舊環評加1日補充調查」申請 委員關注不公否
城規零反對 元朗簡約屋過關 「舊環評加1日補充調查」申請 委員關注不公否
私人參建資助屋 擬准付1/3地價 周二公布兩用地投標
私人參建資助屋 擬准付1/3地價 周二公布兩用地投標
倉鼠「老鼠嚟啫」 男子拖鞋拍死被捕
倉鼠「老鼠嚟啫」 男子拖鞋拍死被捕
火人案指罵者脫罪 裁發還重思裁決 高院指原審法律觀點錯 不涉重審對被告無不公
火人案指罵者脫罪 裁發還重思裁決 高院指原審法律觀點錯 不涉重審對被告無不公
認理大外暴動 黃子悅求情稱被捕後努力進修
認理大外暴動 黃子悅求情稱被捕後努力進修
屢狎9歲女兒 電腦技術員囚4年半
屢狎9歲女兒 電腦技術員囚4年半
前警長覆核紀律聆訊被拒 官：事主拒收信 無不公
前警長覆核紀律聆訊被拒 官：事主拒收信 無不公
香港奧數之父岑嘉評病逝 享壽84
香港奧數之父岑嘉評病逝 享壽84
轉發杯葛立選帖文 康文署助理緩刑
轉發杯葛立選帖文 康文署助理緩刑
私家車自炒 司機無蹤
私家車自炒 司機無蹤
日排核水 海洋專家指省成本不道德 日領館：IAEA批准才啟動 金屬超標魚非來自捕魚區
日排核水 海洋專家指省成本不道德 日領館：IAEA批准才啟動 金屬超標魚非來自捕魚區
劉兆佳：港府應與國家態度一致
劉兆佳：港府應與國家態度一致
【Emily】參選董事無競爭 徐英偉料做足總副主席
【Emily】參選董事無競爭 徐英偉料做足總副主席
【Emily】修畢CPR及AED機課程 將獲「救心同仁」證
【Emily】修畢CPR及AED機課程 將獲「救心同仁」證
【Emily】長毛賣自己figure 盼籌400萬訟費
【Emily】長毛賣自己figure 盼籌400萬訟費
【Emily】議員撐改議規 冀立會續放暑假
【Emily】議員撐改議規 冀立會續放暑假
【Emily】盧寵茂訪內地最大肝移植中心
【Emily】盧寵茂訪內地最大肝移植中心