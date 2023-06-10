女孩隔十年再賞 笑與黃鴨皆成雙

創作者：雙倍幸運是時候回來

昨日添馬公園行至海濱的行人路，隨處可見橡皮鴨氣球，不少市民拿着與「孖鴨」合影。中環海濱長廊觀賞台昨一度僅允許啟航禮VIP進場，有不少人在警戒線外觀鴨。在附近上班的梁女士昨午膳時間特來觀鴨，認為兩隻鴨同遊「幾得意」，10年前她曾在海港城與橡皮鴨合照，現已為人母，稍後會帶一對兒女前來。

主辦機構昨亦邀請部分10年前橡皮鴨展覽的持份者參加啟航禮。陳女士是舞蹈學院院長，10年前帶隊在開幕儀式表演，自己亦懷着二女臻臻，如今臻臻剛好10歲，陳女士很開心可攜臻臻重溫昔日回憶，當年跳舞的小朋友和女兒都已長大，「好似隻鴨仔陪着我哋成長」。

當年孕婦攜女「重溫」回憶

當年其中一名舞蹈表演者阿瑤現已16歲，昨與父母及妹妹一同出席，稱10年後再見巨鴨倍感親切，這10年自己亦堅持跳舞，冀成為舞蹈演員或教師。阿瑤父親馮先生談及10年變化則笑稱「多咗個細妹」，指着黃鴨及女兒說：「佢（黃鴨）多一隻，佢（阿瑤）又多一個（細妹）」。

今次黃鴨會以不同形式「到訪」香港各處，包括港鐵站、天星小輪及電車，昂坪360亦有「飛天橡皮鴨」。父親節（18日）其中一隻黃鴨將「出巡」約兩個多小時，沿維港海岸線，經銅鑼灣海面前往尖沙嘴，經星光大道及文化中心，再折返中環海面。