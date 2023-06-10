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婦聯：35%家庭生活愉快 較去年升仍遠遜疫前

【明報專訊】早前的深水埗倫常慘劇引起社會關注家庭關係，香港婦聯昨發布「快樂家庭」問卷調查2023，35%受訪者認為家庭生活愉快，65%人表示不快樂或難講。組織稱，結果雖較去年進步，仍與疫情前逾六成人感快樂相差遠，認為情况不理想。

收入減少、抗疫壓力最影響

調查於本年5月2至12日進行，透過婦聯旗下中心共訪問1658名18歲以上香港居民在過去一年家庭生活狀况。調查顯示，35%港人感到家庭生活愉快，較去年上升8個百分點；39%不快樂，26%表示「唔知」或「好難講」。

婦聯副主席歐陽寶珍稱，結果仍與疫情前逾六成人感快樂相差遠，認為情况不理想。逾八成受訪者認同「家庭經濟收入減少」最影響家庭生活快樂，其次是「抗疫壓力」（69.2%）和「照顧家庭壓力」（52.8%）。婦聯秘書長馬淑燕表示，去年由「抗疫壓力」居首位，認為變化因香港復常，經濟環境複雜，令生計受影響。

倡推精神病者覆診獎勵

整體家庭快樂指數微升，歐陽寶珍相信與家人關係改善有關。她說，疫情期間不少人在家工作或網課，45%受訪者平均與家人相處時間增加，近四成關係比以往好，反映相處時間長可改善關係，提醒大眾多陪伴家人。而近期社會出現涉及精神病人和家庭暴力的慘劇，馬淑燕透露收到市民情緒不安求助個案，建議政府加強支援精神病患者和康復者，如提供覆診獎勵或上門探訪。

如何更快樂？ 八成盼增公營屋

對於如何令家庭更快樂，八成受訪者希望增建公屋居屋，改善住屋環境；57%望能增加長者及幼兒照顧者的支援；有26%受訪者望能提高最低工資並一年一檢。

相關字詞﹕精神健康 婦聯 快樂 家庭關係

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