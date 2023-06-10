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馬會泳班師生比涉違規 惹安全疑慮 應1：6實1：12 馬會、泳總調查

【明報專訊】由慈善信託基金資助的「賽馬會小學生習泳計劃」，去年10月起為基層家庭兒童提供免費習泳課程。本報近日接獲投訴，懷疑協辦課程的泳會未跟從要求，教練與泳員師生比例從1比6一度違規至約1比12。投訴人憂教學質素難有保證，且部分時間未有救生員在場當值，一旦有意外難保障泳員安全。馬會昨稱十分關注事件，而泳班由中國香港游泳總會負責統籌安排和管理，並由泳總轄下註冊的泳會提供泳班及授課；已即時溝通及展開調查，會嚴肅跟進。

明報記者 施晉宇

泳總統籌轄下泳會授課 稱加密巡查

馬會發言人昨回覆稱非常重視課堂安全，所有泳會須嚴格遵守《泳會須知》，對教練資格要求及課堂運作規則訂立指引，包括師生比例必須為每班一名教練教授最多6名泳員，確保課堂安全和教學質素。發言人又稱，泳總每周巡查不同地區泳班並匯報結果；如有個別泳會或教練違反計劃規例，泳總會即時調查，一旦屬實將處分。馬會稱泳總仍在調查，未能透露涉事泳會名稱。

泳總昨稱將加密巡查次數，對參與泳會舉行泳班的師生比例有嚴格要求及清晰指引，而使用康文署泳池時只可使用署方分派的指定泳線授課，嚴禁交換、轉讓或與其他泳會共用，如發現任何不當或違規行為均會嚴正處理。

根據投訴人李先生片段，上月26日晚約6時在觀塘游泳池，由兩名身穿黑色泳裝的教練教授約18名學員，有不少家長在泳池旁觀課；另一則片段同樣發生在觀塘游泳池，上周五（2日）晚上約7時，由一名身穿白色泳裝的教練教授約12名學員。李先生認為即使是免費課程，馬會及泳會也有責任確保泳員學有所成，否則短短每堂一小時課程熱身後缺乏真正學習游泳時間；且游泳旺季將近，整個泳池「人頭湧湧」，質疑救生員人手不足，相關師生比例難確保意外發生時泳員能即時獲救。

基層兒童免費課 每堂每人資助140

計劃官網顯示，課程共分4季，由去年10月至明年8月舉行，冀為參加者提供20堂、合共20小時免費習泳課程，使他們能在不用任何輔助工具下游泳15至25米，泳會亦須於最後一堂測試每名泳員。據該計劃《泳會須知》，若泳會租用康文署泳池，每堂每名學生獲基金資助140元。《須知》列明泳會如在康文署泳池舉辦泳班，可混合自己泳會其他泳員一同上課，但必須符合師生比例，即每班為一個教練教授最多6個包括本計劃及非本計劃泳員。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕中國香港游泳總會 賽馬會慈善信託基金

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