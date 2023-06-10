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港聞

港聞二

劉兆佳：港府應與國家態度一致

【明報專訊】日本排放福島核廢水如箭在弦，國際上中國反對聲最強烈，港府亦轟日方一意孤行。據日本當局數據，2022年內地和香港是日本農林水產最主要出口目的地，其中水產合計佔比達42%，單是出口到港的水產貨值已達755億日圓（約42.5億港元）。對於港府表明日本若排放核廢水，會即時禁止最高風險縣份的水產進口。全國港澳研究會顧問劉兆佳認為日排放核廢水是全球問題，港府亦有責任捍衛市民健康，與國家「走埋一齊」反對日本「不道德行為」，保持一致態度。

日本總領事館表示，由於目前未清楚會實施什麼限制，故不評論香港禁止進口日本水產如何影響港日經貿關係；惟重申核廢水不會影響海洋生物、農業或其他食品安全，亦不會危害食物鏈，若國際原子能機構（IAEA）最終報告認為排放沒有問題，香港無必要再增加額外進口管制。領事館發言人又強調食品安全對於港人及日本人一樣重要，當局會繼續接受IAEA審查，以科學證據為基礎，向港人解釋日本食品安全。

涉全球問題 「即使韓國都唔會唔出聲」

據日本農林水產省報告顯示，2022年農林水產品和食品出口額按年升15%， 近1.4萬億日圓，當中3873億日圓為水產物。以國家或地區計算，香港是日本農林水產品的第二大出口目的地，主要出口產品依次為珍珠、酒精飲料、扇貝及海參，去年出口額按年減4.8%，但仍達2086億日圓，佔整體15.6%，其中水產品出口額為755億日圓；農林水產品輸往中國內地出口額達2783億日圓，按年升25.2%，佔整體出口額20.8%。值得留意的是，內地及香港共佔日本水產品42%出口額，中港合計進口的日本農產品佔比亦逾三分之一（見表）。

中方多次就排放核廢水表達反對立場，港府亦措詞強硬。劉兆佳認為一旦日方將核廢水排出海洋，其他國家都會表達不滿，「呢個唔係日本人嘅問題，而係牽涉到全世界」，如政府不採用強硬態度，民間亦會施加壓力。他認為，即使近來日韓關係變好，「但（韓國）都唔會唔出聲」。

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