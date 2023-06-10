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日排核水 海洋專家指省成本不道德 日領館：IAEA批准才啟動 金屬超標魚非來自捕魚區

【明報專訊】日本擬今年春夏交季起排放福島第一核電站核廢水到海洋。食物及環境衛生諮詢委員會主席梁美儀昨表示，理論上經處理的核廢水已將大部分重金屬污染物拿走，但仍會餘下對人類及環境有害物質，又稱部分國家會將核廢水放在境內湖泊，形容日本決意將污水排出大海屬「不道德的動作」，疑為省時省成本。日本駐港總領事館回覆本報稱，在國際原子能機構（IAEA）未有最終報告確認排放沒有問題前，不會啟動排放程序，否認日本嘗試單方面排放核廢水及違反國際法。

城大梁美儀：生物體內累積

停留三五十年

身兼城大海洋污染國家重點實驗室主任的梁美儀昨日在港台節目《千禧年代》稱，福島核電廠在地震後持續滲漏帶有輻射的污水到海洋，而水中帶有「銫」等重金屬輻射物質會隨食物鏈傳到其他生物，並會累積更多放射性有害物質，形容近日福島海域發現「銫」超標的魚類並不意外。他又指，若進食含「銫」等輻射物質的食物後，部分或會進入身體組織及骨骼，並在體內停留「三五十年」，或會導致基因突變、細胞病變，最嚴重可致癌。

加國人工湖處理 成本較高

梁美儀另表示，核廢水經稀釋及處理後，理論上已將大部分重金屬污染物抽走，但仍餘下「氚」等對人類和環境有害的物質。他又指一般國家是將核廢水排放至本地湖泊，然後在一定年期後重新使用相關水源，認為日本是次做法不道德。

梁美儀隨後又向本報表示，2018年加拿大布魯斯核電廠（Bruce Power）就在五大湖排放含有液態氚的水，他認為一個有責任的政府，應該循這個方向處理核污水。但他表示，在天然湖泊排放污水會浪費土地資源，建造人工湖泊亦要一定成本及時間，估計日本因此選擇「損失最低」的處理方法。

日領館：海域設欄區隔魚類

日本駐香港總領事館回覆本報查詢稱，一旦排放時，氚的濃度會是日核監管局（NRA）根據國際放射防護委員會（ICRP）建議標準的1/40，亦會符合世衛飲用水相關標準的1/7，而氚以外的放射物質濃度會是低於NRA監管標準的1/100。總領事館又表示，日本政府一直嚴格遵守國際法，並參考國際慣例處理核廢水。

對於上月在福島海灣內捕獲一尾「銫」含量超標約180倍的魚，領事館稱，放射元素超標的黑斑魚在已知「銫」濃度較高的區域捕捉，強調該區域不會有一般捕魚活動，當局亦已採取措施，如設置圍欄，防止「銫」濃度高的魚離開相關海域。

相關字詞﹕輻射物 梁美儀 福島核電站 核廢水 日本

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