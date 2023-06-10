香港奧數之父岑嘉評病逝 享壽84

岑嘉評生前熱心推廣數學教育和競賽，1985年成立國際數學奧林匹克（IMO）香港委員會，將奥數引入香港，並擔任主席多年，任內香港兩度取得IMO舉辦權。1988年起，他持續籌組學生隊伍代表香港參加國際奥數競賽。2017年，岑嘉評接受本報訪問時曾斥香港教育過於死板，應鼓勵學生「適當地離譜」，學習課程以外知識。

他1971年起於中大數學系任教逾30載，退休前為講座教授並曾任多屆香港數學會、東南亞數學會會長，亦是中國科學院《代數集刊》、德國波茨坦大學《亞歐數學學報》等創刊人之一，曾發表約400篇有關代數的論文。

岑嘉評亦曾任香港高等院校教職員會聯會（高教聯）主席，多次關注大專教職員待遇議題，如2006年聲援因拒簽新合約而面臨解僱的「浸大六君子」；2008年在立法會倡設大專跨院校獨立申訴機制，保障大學教職員薪酬權益。2014年佔中事件後，他公開斥戴耀廷及港大學生會刊物《學苑》煽動港獨。