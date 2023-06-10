前警長覆核紀律聆訊被拒 官：事主拒收信 無不公

主審者訪宿舍30次不遇 有留文件

司法覆核申請人為歐智威，建議答辯人為警務處長。判辭稱，歐在刑事案件裁定無罪後，2021年7月接受警隊紀律處分程序，面對「其行為刻意致使公共服務聲譽受損」的違紀控罪。從2021年10月至2022年4月，負責紀律程序檢控的楊姓總督察及主審紀律程序的弘姓警司，分別多次到訪歐的警察宿舍單位，嘗試送達紀律聆訊文件，惟無人應門。經過多次押後，警隊終在歐缺席下展開紀律聆訊，決定革職及褫奪退休福利。

歐智威早前投訴，以為紀律聆訊早已終止，質疑紀律程序在他缺席下進行不公平。法官楊家雄在判辭稱，楊姓總督察和弘姓警司多次到訪歐的宿舍單位，並在信箱或大門外留下文件，歐卻沒解釋如何處理該些文件。考慮到警員須全時間入住宿舍，楊官認為總督察送達文件的方式合理。

法官又稱，根據《警察（紀律）規例》，如違紀者屢次在無合理辯解之下缺席，相關程序可在違紀者缺席下進行，弘姓警司決定繼續紀律程序並無違反程序公義。法官強調，歐作為經驗豐富警員，若紀律程序是否終止對他如此重要，應向紀律組警員查詢進展。法官認為紀律程序並非不合法，拒絕受理覆核。

【案件編號：HCAL 923/22】