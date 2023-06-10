屢狎9歲女兒 電腦技術員囚4年半

女曾自殘 官斥一次近強姦

在學校任職電腦技術員的被告L.W.P（現41歲）承認於2021年7月至2022年5月五度在沙田沙角邨非禮年齡介乎9至10歲的X。綜合庭上引述的心理報告內容，被告壓力管理能力差、自卑，因工作壓力喪失自制力，出於對親密關係的渴求，侵犯親生女兒；被告因對家庭帶來無可補救的傷害而自責，無證據顯示他有反社會人格或對女性有敵意，他亦無戀童癖，重犯機率低。

黃官判刑時亦引述X的創傷報告，提及她過去半年仍受本案困擾，曾自殘及有自殺念頭，對被告侵犯她感到憤怒，出現創傷後遺症狀，影響學業及社交。黃官續稱，X案發時年僅9至10歲，沒能力保護自己，被告行為破壞她對父親的信任，亦令妻子自責未能保護女兒。而被告沒採取安全措施，亦令X暴露於感染性病的風險。

黃官分別以18個月及4年為首4項控罪的量刑起點，第5項控罪涉及被告以陽具大力摩擦X私處及腰間約20下，黃官認為情節形同企圖強姦，是非禮罪中較嚴重行為，採納5年量刑起點。在被告認罪及部分刑期同期執行後，總刑期4年8個月。黃官接納被告主動向警方透露其中3項控罪案情，反映他有深切悔意，酌情減刑兩個月，判囚4年半。

【案件編號：HCCC 216/22】