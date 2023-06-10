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港聞二

火人案指罵者脫罪 裁發還重思裁決 高院指原審法律觀點錯 不涉重審對被告無不公

【明報專訊】2019年11月11日馬鞍山一名男子遭人淋易燃液後點火焚身，一對夫婦被指在場以粗言指罵男子，被控一項在公眾地方內擾亂秩序行為罪，經審訊判無罪，律政司以案件呈述方式提上訴。高等法院張慧玲昨頒裁決，判斷原審裁判官出錯，下令將案件發還原審裁判官重新考慮裁決；張官亦不認同發還案件對被告不公，稱若因法律錯誤判被告無罪，「是對提出控訴的律政司不公」。明報記者

高院法官張慧玲應律政司申請，為兩名被告陳海雲（33歲）、鄺耀文（39歲）施加保釋條件，兩人須各以1000元現金擔保，每周到警署報到，交出旅遊證件不得離港。

判辭引述原審裁判官提出共8個事項，徵求原訟法庭的意見，張官裁定裁判官其中3項的裁斷出錯，需要重新考慮，包括需要考慮X或其他人可能動武，以及考慮「破壞社會安寧」的控罪元素時，只需判斷是否有實質風險令在場者人身或財產受損害，或害怕自己人身或財產會因襲擊、毆鬥、暴動、非法集會或其他騷擾而實際或相當可能受到損害便已足夠。

應考慮社會環境 喧嘩或致他人動武

張官判辭指出，不認同原審裁判官稱在場者是「動口不動手」的一群，認為在場者情緒高漲，原審裁判官並應考慮當時的社會環境，政見不同者時有衝突，而X作供時亦稱「預咗」會被打；她亦認同律政司一方稱被點火焚身的男子X曾與其他人起肢體碰撞，及後與在場者口角，並有人高聲叫「講還講，唔好郁手」，可見旁人認為X相當可能動武。

張官續稱，兩名被告的喧嘩行為可謂「火上加油」，相當可能導致其他人使用或威脅使用武力，故裁判官須考慮X或其他人可能動武或威脅使用武力，但毋須考慮實際上有人襲擊X令他燒傷。

因錯誤判脫罪 對律政司不公

至於代表兩名被告的答辯方陳辭指出，案件已事隔多年，裁判官耳聞目睹證人作供的記憶以至證人的記憶亦不穩妥，發還案件對被告不公。張官認為裁判官只需根據他已裁定的事實，依據判辭列出的法律觀點再考慮，並非重審，對被告無不公，反之裁判官因法律上的錯誤判被告罪名不成立，「是對提出控訴的律政司不公」。

【案件編號：HCMA 224/22】

（反修例風暴）

相關字詞﹕案件呈述 高等法院 在公眾地方作出擾亂秩序行為 馬鞍山 反修例事件

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