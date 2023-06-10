私人參建資助屋 擬准付1/3地價 周二公布兩用地投標

特首李家超去年的《施政報告》提出，政府推出有關先導計劃，並於2023/24年度起分批推出3幅土地，讓發展商投標興建資助出售單位，以指定市價折扣率售予合資格人士。當局下周二將宣布推出兩幅土地。

折扣率或不同居屋 賣剩不回購

據了解，政府招標時已為項目訂下折扣率，不同項目會有分別。房屋局長何永賢今年2月回應立法會議員質詢時稱，政府不打算為發展商興建的資助出售單位提供保證價格水平的銷售收益，亦不會回購未能售出的單位。消息稱，當局下周二將重申有關安排，並在政策框架中確定以優惠地價批地，希望不會令項目虧損。

消息稱，當局制訂不同項目的折扣率可能與居屋不同，因部分項目是政府提供土地，當局會在標書列明折扣率及釐訂方法，而非按居屋以負擔能力為標準。消息又指，由新世界發展成立的非牟利房社企「新世界建好生活」，早前倡議的元朗私人資助房屋項目，政府亦於下周二交代最新發展。

立法會房屋事務委員會副主席梁文廣表示，先導計劃亦鼓勵發展商申請改劃擁有的私人土地興建資助出售單位，希望政策框架能提供更大誘因，以吸引發展商改劃所持農地增建單位。他又指過去私人參建居屋質素被詬病，故支持政府不為項目包底，令發展商需要提供具質素的單位。